Compromís señala la financiación autonómica y la inviolabilidad del rey como objetivos a tratar en la reforma de la Constitución

Una vez que se abra el melón de la reforma de la Constitución hay que tocar otras cuestiones más allá de los aforamientos propuestos por el Gobierno, y en opinión de Compromís la financiación autonómica y la inviolabilidad del rey tendrían que ser algunos de estos puntos.

De este modo la líder de Compromís, Mónica Oltra, afirma que se tienen que ampliar los objetivos "para no perder una oportunidad de oro", de cara a que "la Constitución sea la respuesta política a las actuales contradicciones y desafíos a los que se enfrenta este país". Oltra señala así la necesidad de tocar "algunas cuestiones territoriales que podrían tener encaje para solventar cuestiones relacionadas con la financiación". "Si la Constitución fuera un poco más precisa en cómo tienen que repartirse los fondos para generar equidad entre los territorios y entre las personas, tendríamos menos dificultades para reformar el sistema de financiación", ha cerrado la también vicepresidenta del Consell.

Por otro lado el portavoz de la coalición al Senado, Carles Mulet, advierte que "la reforma de la Constitución no aborda los 10.000 aforos que se estiman hay en nuestro país y tiene que empezar la casa por el tejado, en concreto con el arte. 56.3 que otorga el privilegio máximo a la persona del Rey, que es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". Para el representante de Compromiso "el aforo no es un privilegio, más bien al contrario y puede obligar a representantes públicos a tener que ir al Supremo por nimiedades" y ha reprochado que "se obra el debate de la reforma de la Constitución desde el Ejecutivo a margen del Legislativo de forma simplista con los supuestos privilegios pero obviando la inviolabilidad e inmunidad de la Jefatura del Estado".

Mulet también afirma que la supresión de los aforos es "una medida que está bien, pero lo es mucho más que el Jefe del Estado sea elegido democráticamente y deje de tener privilegios, que se trate a los ciudadanos solidariamente y se den respuestas a los problemas que ha evidenciado el actual modelo territorial. Hablamos de reformas más profundas, de arriba abajo y no de retoques o anuncios y titulares estéticos que para nada cambian la realidad de las personas, para las que pedimos seriedad y referéndums y no reformas exprés del texto vía telefónica como la que hicieron PP y PSOE con nocturnidad".