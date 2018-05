El exresponsable de finanzas del PSPV ve "extrañísimo" que una constructora abonara las facturas de Crespo Gomar

El exsecretario de Finanzas del PSPV, José María Cataluña, considera "extrañísimo" que hubiera empresas que abonaran facturas por trabajos realizados por la agencia de comunicación Crespo Gomar a los socialistas valencianos, así como también ha asegurado que sería "gravísimo" si se confirmaran las informaciones que se han hecho públicas en las últimas semanas a cuenta de la supuesta financiación irregular del PSPV.

Cataluña, quien ha comparecido este viernes en la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos, ha recordado que dejó su cargo como responsable de las finanzas del PSPV en enero de 2004, cuando asumió la vicepresidencia de la extinta Bancaja. Así, ha aclarado que no está imputado en ninguna causa relacionada con sus responsabilidades en el Partido Socialista -sí que figura como investigado por su etapa como vicepresidenta de la entidad bancaria valenciana, "como todo el consejo de administración"-.

Ha asegurado conocer el informe de la jueza, "en el que dice que no hay ningún delito en el ámbito de Valencia", y ha reconocido que mientras él fue responsable de las finanzas del partido "no se abonó ninguna factura a Crespo Gomar. Después no lo sé". Cuestionado sobre un correo que aparece en el auto judicial y en el que desde Crespo Gomar se refieren a la remisión de una factura de 60.000 euros de la Blauverd en 2005 "por mensajería" a Blanqueries y "a la atención de Pepe Cataluña", ha asegurado: "No tengo ni idea, pero eso no es normal, es extralísimo".

El exresponsable de las cuentas del PSPV, quien ha reconocido ser amigo del expresident Joan Lerma y del president Ximo Puig, ha insistido en que es "normal" que hubiera facturas de Crespo Gomar, pero que las hubiera pagado una constructora le resulta "extrañísimo".

Por último, y preguntado acerca de las afirmaciones de Gabriel Moreno, quien fue jefe de campaña de Elena Martín en 2011, quien aseguró: " hemos visto a gente del partido sacar fajos de billetes y pagar la campaña" -en referencia a 2007 en Alicante-, Cataluña ha insistido en que lo desconocía hasta que lo vio publicado. "Eso de los billetes no vea usted lo que llama la atención en la Comunitat Valenciana", ha dicho.