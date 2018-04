El detingut Falciani col·laborava amb l'Agència Antifrau valenciana en la lluita contra la corrupció

L'informàtic Hervé Falciani, detingut aquest dimecres a Madrid per a ser extraditat a Suïssa, on va ser condemnat per revelar suposadament una llista de comptes de clients del banc HSBC vinculats al blanqueig de capitals, estava col·laborant amb l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció valenciana.

Així ho ha revelat en el seu compte de Twitter el director de l'Agència Antifrau valenciana, Joan A. Llinares, que ha qualificat de "colp descortjador a la lluita contra la corrupció" la notícia de la detenció.

La detención de H. Falciani es un golpe desalentador a la lucha contra la corrupción. Hervé colabora con las autoridades españolas que han recaudado centenas de millones de € gracias a su información. Ahora tambien colabora con la Agencia Valenciana Antifraude @AntifrauCV pic.twitter.com/glaORig9TA — Joan-A. Llinares (@llinaresjoan) 4 de abril de 2018

Llinares ha assegurat que Falciani ha col·laborat "amb l'autoritats espanyoles que han recaptat desenes de milions d'euros gràcies a la seua informació". I ha afegit que també ho feia amb l'Agència Antifrau valenciana.

Concretament, l'ara detingut treballava en la creació d'un "sistema informàtic de traçabilitat monitoritzada de la contractació pública". La intenció de l'agència és posar aqueix sistema a la disposició de totes les administracions públiques.