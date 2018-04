L’adéu d’Echávarri, un any per a abandonar l’Alcaldia d’Alacant per la porta de darrere

Dir que l’eixida forçosa de Gabriel Echávarri de l’alcaldia d’Alacant era la crònica d’una mort anunciada és, a més de gens original, una mica presumptuós. El que és cert és que el compte arrere de la seua marxa va començar fa 12 mesos quan va esclatar el cas Comerç primerament, i l’acomiadament de la cunyada del líder del PP després, pels quals va cavar la seua pròpia tomba. Però el pas per l’Ajuntament d’Alacant d’Echávarri no ha estat exempt de polèmica gairebé cap dia.

La imatge tan deteriorada que arrossega el primer edil, fins aquest dilluns, dista de la que el va portar a liderar el PSPV-PSOE i la ciutat. Abans d’acariciar el poder, pràcticament hi havia unanimitat a Alacant: el llavors diputat en el Congrés responia al perfil d’un advocat culte que ho tenia tot per a obrir les portes i les finestres d’un consistori impregnat per l’aroma de corrupció que havien portat els alcaldes del PP que el van precedir, Luis Díaz Alperi i Sonia Castedo. Està clar que la seua comesa principal no l’ha aconseguida.

La caiguda en desgràcia d’Echávarri va començar no fa un any, sinó quasi tres, quan va prendre possessió del càrrec que ara deixa. Mentre a Alacant el flamant alcalde posava amb la vara de comandament agafada també pels portaveus de Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón, i de Compromís, Natxo Bellido, a dos-cents quilòmetres i a la mateixa hora, l’alcalde de València Joan Ribó renunciava en el seu discurs a la vara i al comandament. Ací, en aqueixes quatre parets, començava la mala fortuna.

Massa galls en un galliner en què els socialistes van obtenir els mateixos regidors que Guanyar Alacant (sis cadascun, per tres de Compromís). Fonts pròximes a Echávarri apunten que “no ha estat precisament senzill” treballar amb Compromís i sobretot amb el líder de Guanyar Pavón. De fet, el repartiment de regidories que va atorgar el PSOE (amb més pes per a la coalició d’EU i Podem) va deixar de seguida l’empremta que l’Ajuntament no sols estava sent governat per un tripartit, sinó que en la pràctica hi havia tres compartiments estancs que remaven en direccions oposades.

Encara que des dels partits d’esquerres també recalquen que “el caràcter de Gabriel” ho ha condicionat tot. “Li ha passat factura”, reconeixen des de l’equip d’Echávarri. Això explica les seues eixides de to constants tant en xarxes socials com al carrer, on ha protagonitzat unes quantes baralles amb veïns. I això explica qüestions clau com la negativa del regidor socialista a delegar la regidoria de Comerç en què al desembre del 2016 pretesament va fraccionar contractes per un valor pròxim a 190.000 euros; o la seua confessió en Facebook dies després que havia acomiadat Catalina Rodríguez, la funcionària interina cunyada del portaveu del grup del PP, Luis Barcala, com a represàlia per la denúncia interposada pel PP en el primer cas.

Embolics judicials

En l’últim any, Echávarri ha passat d’estar doblement processat –a les portes de seure en sengles judicis, pel cas Comerç i l’acomiadament per venjança–, a estar doblement reprovat per un ple en què els seus socis han optat per eixir del govern i, finalment, veure’s forçat a dimitir davant de la pressió de contraris i propis.

“En realitat no ha fet res. Han estat errors administratius i tot s’ha sobredimensionat”, afirmen des de l’equip de govern. Des del PSPV-PSOE s’ha insistit que Echávarri no està investigat per casos de corrupció, terme que Alacant associa als exalcaldes Alperi i Castedo, que s’enfronten a deu anys de presó per haver falsejat el PGOU per afavorir l’empresari Enrique Ortiz.

No en té la mateixa opinió l’oposició. Si bé reconeix que Echávarri no xafarà la presó, dóna per feta una inhabilitació de càrrec públic. “És il·legal trossejar contractes i ha de complir les línies roges del seu partit”, asseveren. Pel cas Comerç també estan processats per un presumpte delicte de prevaricació i suplantació de funcions l’assessor socialista Pedro de Gea i el cap de gabinet de l’alcalde, Lalo Díez, mà dreta de l’encara edil provinent del món de l’oci nocturn i la presència del qual en l’Ajuntament ha debilitat més que ha ajudat el seu amic de joventut.

Nova alcaldessa

En definitiva, Gabriel Echávarri no ha sabut envoltar-se d’un equip de confiança i ha anat prenent decisions que l’han dut a un atzucac amb una única eixida possible, la dimissió. El PSPV-PSOE espera restablir en les pròximes setmanes la confiança perduda i investir Eva Montesinos com a nova Líder. Amb ella són ja cinc les vares de comandament que s’han anat succeint només en quatre anys i amb ella està per comprovar si la butaca de l’Alcaldia d’Alacant té mala fortuna o simplement gestors incompetents.