El Govern encara espera els documents de la polèmica ampliació del Port de València per a decidir sobre l’avaluació ambiental

“En l’actualitat, Ports de l’Estat està esperant rebre, des de l’Autoritat Portuària de

València, la modificació del projecte. Quan la rebem es procedirà a estudiar-la.”

Aquesta va ser la resposta que va donar el Ministeri de Transports divendres passat 29 de maig a preguntes d’eldiario.es sobre la situació de la resolució que ha d’emetre el departament que dirigeix el ministre valencià José Luis Ábalos sobre si és preceptiva una altra declaració d’impacte ambiental (DIA) per a l’ampliació nord del port de València que substituïsca la del 2007, després dels canvis tan importants duts a terme sobre el projecte original.

Precisament, Ábalos es va posicionar en contra de l’ampliació en la seua etapa de regidor del grup municipal socialista de València i va donar suport a les al·legacions que proposaven traslladar-la al port de Sagunt.

En la seua resposta, el ministeri es refereix a l’avantprojecte aprovat el 2018 per l’APV, que inclou un seguit de modificacions que no estan emparades per la DIA que va obtindre el projecte original l’any 2007.

Les més significatives són el canvi d’ubicació de la nova terminal de contenidors, que es trasllada a l’actual dic de recer, la qual cosa incrementarà l’impacte paisatgístic des de les platges del Cabanyal i la Malva-rosa.

Això, al seu torn, obliga a traslladar la terminal de creuers de la ubicació actual mar endins a les drassanes de Boluda, al costat del barri de Natzaret, amb l’impacte ambiental que comporta en matèria d’emissions.

A més, es preveia prolongar 500 metres el dic de recer actual, suprimir el contradic, fer un dragatge al costat de les platges del Saler per guanyar profunditat en l’accés al port i l’increment de materials de rebliment en quatre milions de metres cúbics.

Unes setmanes abans de la crisi sanitària, el port va renunciar a dos d’aquestes qüestions amb l’objectiu d’esquivar la tramitació d’una altra DIA: la prolongació en 500 metres del dic de recer i el dragatge davant de la platja del Saler.

Totes dues renúncies s’havien d’incloure tant en l’avantprojecte aprovat el 2018 com en el projecte definitiu, actualment en fase de redacció. El 22 de maig passat, el president de l’APV, Aurelio Martínez, va afirmar que ja s’havia enviat l’avantprojecte amb totes dues modificacions a Ports de l’Estat. No obstant això, en el ministeri no constava almenys fins divendres passat.

Tant la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Emergència Climàtica, com l’Ajuntament de València, van remetre en el seu moment diferents informes que avalaven la necessitat de fer una altra DIA que avaluara tots els canvis duts a terme sobre el projecte original.

La consellera d’Emergència Climàtica, Mireia Mollà, ja va advertir en una entrevista recent en aquest diari que, malgrat renunciar al dragatge i a la prolongació del dic, el projecte continua sense complir els paràmetres de la DIA del 2007 i, per tant, necessita una altra avaluació ambiental. Mollà va advertir que, si no es feia, el Govern valencià anirà als tribunals.

El director general de l’APV, Francesc Sánchez, va explicar que, una vegada s’alce l’estat d’alarma, es podrà dur a terme l’adjudicació de la terminal a la companyia TIL, filial de la multinacional MSC, i que esperen per a aquell moment una resolució oficial del Govern que avale la postura del port pel que fa a la DIA.