Puig i Oltra es reuneixen com si no haguera passat res una setmana després que esclatara la crisi del Botànic

Com si no hi haguera passat res. Una setmana després que esclatara la crisi més seriosa del Govern valencià aquesta legislatura, els seus dos màxims dirigents s'han trobat per a llimar asprors. A les 10.30 del matí, la vicepresidenta, Mónica Oltra, de Compromís, acudia al Palau de la Generalitat per a reunir-se amb el president, el socialista Ximo Puig, en una trobada que no estava en l'agenda pública.

Ha sigut una reunió breu, "un cafè llarg" segons fonts de Presidència, entre els líders del PSPV i Compromís, de menys d'una hora de durada, en la qual han revisat el calendari parlamentari i han parlat de començar a preparar els últims pressupostos de la legislatura. Segons fonts de la Generalitat, es respirava bon ambient després de la successió de bregues de la setmana passada. La trobada es preveia inicialment per a diumenge passat en el Sexenni de Morella, com esperava la vicepresidenta, però el president tenia un viatge programat.

"Ha servit per a posar-se al dia davant l'inici de curs, el debat de política general, els pressupostos i les lleis pendents", assenyalaven des de vicepresidència, les fonts de la qual han insistit, en relació amb la crisi oberta, en què "s'ha de saber gestionar la pluralitat i les diferències". Des del departament d'Oltra afegeixen que "queden coses per fer" i el Govern del Botànic ha de donar "imatge d'estabilitat i unitat"

El desencadenant de la crisi va ser el canvi de posició dels socialistes en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) per a votar favorablement la senda de dèficit, que va negociar Puig personalment i Oltra va criticar amb duresa com una decisió "unilateral" i va advertir que el del Pacte del Botànic no és "un govern socialista" sinó que està integrat per dues formacions i recolzat per una tercera, Podem, des de les Corts Valencianes. Alts càrrecs de Compromís i del PSPV es van enfrontar per xarxes socials i en declaracions als mitjans. A més, la comissaria exclusiva per a denúncies de violència gènere que va anunciar la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, amb la secretària d'Estat Ana Botella, va indignar a Oltra perquè es va anunciar sense consultar-la una iniciativa que és de la seua competència, com a responsable d'Igualtat i Polítiques Inclusives.