Ribó, en la Cimera del Clima: "La transició port-ciutat s'ha de resoldre des de la sostenibilitat"

"El canvi climàtic està en l'agenda, tant la política com la mediàtica. Ara fa falta que el desenvolupament de polítiques públiques per a frenar-lo també es trasllade a les administracions competents. I competents ho som totes, cadascuna en el seu àmbit".

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha defensat aquest dimecres el paper dels municipis en la lluita contra el canvi climàtic, en la intervenció que ha realitzat en la Cimera del Clima, que se celebra a Madrid i que reuneix més de 195 països i representants internacionals.

Joan Ribó ha participat, al costat d'altres alcaldes de tot el món, en l'espai denominat ‘Mare Nostrum’, en la Zona Verda de la Cimera del Clima (COP25) en què s'han analitzat les aportacions dels governs locals per a arribar als compromisos dels Acords de París, i els marcs reglamentaris i financers que han de fer-ho possible.

Amb l'alcalde de València han intervingut, a més d'altres responsables municipals, el ministre espanyol de Política Territorial en funcions, Luis Planas, i el president europeu de l'organisme internacional Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), Mohamed Boudra.

Ribó ha intervingut en aquest fòrum mundial, on ha explicat l'experiència de la ciutat de València en la posada en marxa de polítiques concretes adreçades a frenar els efectes sobre el clima, "unes polítiques que han fet de la nostra ciutat, en els últims quatre anys, un referent de la sostenibilitat a Espanya", ha recordat el primer edil.

De fet, la intervenció de l'alcalde de València s'ha centrat en la importància de l'acció dels municipis en aquest àmbit. "Perquè –ha subratllat- plantar arbres, eliminar el glifosato del manteniment arbori, pacificar el trànsit, o incorporar carrils bici no són meres anècdotes: ens hi va el nostre present i futur".

Durant la seua intervenció en la Cimera del Clima, Joan Ribó ha exposat algunes de les accions que ja s'estan impulsant amb èxit des de la ciutat de València, com el Projecte 50/50, que permet millorar l'eficiència energètica en els centres escolars; la renovació de la il·luminació urbana i dels edificis històrics amb llums Led; l'ampliació dels contenidors marrons de recollida selectiva de matèria orgànica en tota la ciutat; o l'impuls als mercats municipals i l'agricultura de proximitat, entre altres accions.

També s'ha referit a les mesures estructurals de pacificació del trànsit i a l'articulació de la xarxa de carrils bici per tots els barris de la ciutat, i unes altres com la replantació d'arbres en els escocells buits.

No obstant això, la intervenció del primer edil ha girat entorn de les tres grans accions que promou l'Ajuntament de València en l'àmbit de l'acció contra les conseqüències del canvi climàtic: el Litoral Verd, el Pla Verd i de la Biodiversitat, i la iniciativa Residus Plàstics Zero.

El litoral verd

En el cas de la relació Port-ciutat, "sens dubte un dels assumptes pendents més sensibles", en paraules de l'alcalde, aquest ha assenyalat la necessitat de "no escurçar la mirada només sobre els límits del port, sinó observar el comportament de tota la façana marítima".

Per això, Ribó proposa "un projecte de litoral verd en el marc d'un model de ciutat sostenible, que atenga les demandes del veïnat dels Poblats Marítims".

"La meua voluntat és treballar-ho conjuntament dins de l'Estratègia de Paisatge en un marc més ampli que la ciutat de València: en la línia de costa entre Sagunt i Cullera", ha assenyalat.

L'alcalde ha defensat la necessitat de "resoldre la transició port-ciutat des de la sostenibilitat i donar una solució definitiva a les reivindicacions històriques dels veïns i veïnes amb la cessió dels terrenys que continuen sent propietat ara de l'Autoritat Portuària".

Ribó ha destacat "l'estreta col·laboració amb el Port en els últims anys, que ha donat fruits positius, com per exemple el nou Parc de Desembocadura", alhora que ha defensat "un Port que cuide la sostenibilitat econòmica però també mediambiental de la ciutat i el seu entorn natural".

En aquest marc s'insereixen els elements de millora urbana i mediambiental com l'eixida natural del riu Túria en la mar, la renaturalització del passeig de la Malva-rosa, la recuperació (ja iniciada) de l'espai públic de la Marina, la posada en valor de l'Horta de la Punta i els seus camins agrícoles, l'adequació mediambiental amb ús públic del nou llit del riu Túria, i la integració paisatgística de l'Albufera des de la millora de la connectivitat, transversalitat i accessibilitat als poblats del Sud.

"Si en els anys 80, el Jardí del Túria, en resposta a les reivindicacions ciutadanes, es va convertir en un projecte il·lusionant i vertebrador de la ciutat, ara vull compartir amb la ciutadania el model verd de ciutat, amable, on el litoral és un dels nostres grans valors", ha afegit.

El Pla Verd i la Biodiversitat

Un altre dels eixos d'acció municipal és el Pla Verd i de la Biodiversitat de València, una iniciativa que arrancarà en 2020 amb l'horitzó posat en 2050, i que comptarà amb diversos processos de participació ciutadana.

El Pla contempla la creació i recreació d'hàbitats naturals i saludables a la ciutat, amb jardins en els terrats o escocells buits replantats; el foment de l'agricultura ecològica i els horts urbans; i la connexió natural entre tots els barris i l'àrea metropolitana de València.

"Es tracta d'omplir de verd tots els buits de la ciutat per a renaturalitzarla i convertir-la en un espai potencialment saludable amb el qual es puga combatre

el canvi climàtic", ha explicat Joan Ribó.

"Una nova manera de viure la ciutat que recupera el millor de la socialització del passat en les places públiques i els carrers, per a deixar un futur millor als nostres fills i filles", ha afegit.

Residus Plàstics: Zero

Finalment, l'alcalde ha informat sobre el projecte en el qual l'equip de Govern Municipal està actualment immers: València Lliure de Residus Plàstics.

En el marc de la Capital Mundial del Disseny València 2022, es preveu recuperar la presència de fonts municipals que faciliten que el veïnat puga acudir a omplir les seues botelles d'aigua de consum domèstic, amb l'aplicació afegida de les noves tecnologies.

L'alcalde ha interpel·lat les persones participants en la Cimera del Clima: "s'imaginen vostés com es reduiria la contaminació de les nostres platges i de la mar sols si aconseguim eliminar les botelles de plàstic?".

Per això, ha subratllat la importància d'iniciatives locals, com la de les fonts que recuperen hàbits que s'han anat perdent com a societat, "com per exemple la compra a l'engrós o anar per aigua a les fonts. L'aigua i les seues fonts, precisament, com a element urbà de trobada i socialització", ha conclòs l'alcalde de València.