València en Comú cedeix el pas a Podem, també els seus recursos econòmics?

L’única unanimitat que hi ha al si de València en Comú és que no ha assolit l’objectiu d’aglutinar les forces del canvi a la ciutat de València. Les sigles sota les quals han estat actuant tres regidors, un d’ells a més diputat provincial, dins dels governs d’esquerres de l’Ajuntament i de la Diputació, desapareixeran en les pròximes eleccions del mes de maig i cediran el pas a Podem. El que no és tan clar és què passarà amb l’estructura del partit instrumental sota la qual ha estat funcionant València en Comú ni, sobretot, que passarà amb els seus recursos econòmics.

De les tres propostes a l’assemblea que València en Comú celebrarà aquest dissabte per a fer-se l’harakiri, i que anirà seguida d’un període de votació telemàtica fins al dijous 31, n’hi ha dos que plantegen dissoldre l’organització i destinar els fons econòmics a una última convocatòria, o a dues, de “Projectem”, els processos en què València en Comú ha repartit ajudes a entitats socials o ciutadanes per a iniciatives sense ànim de lucre. Són signades per Mariana Urueña i Salvador Penalba. L’altra és precisament la proposta a què dóna suport Podem, defensada pel secretari general a la ciutat, Jaime Paulino.

En la proposta de Paulino, que és la que té totes les probabilitats de ser aprovada, es diu explícitament que València en Comú participarà “sota el guiatge de Podem València” en les eleccions amb la marca Unides Podem, que posarà a la disposició d’aquesta coalició electoral “els seus recursos i el capital polític acumulat” i que els càrrecs públics i els membres del grup municipal de València en Comú vinculats a Podem “podran optar lliurement per continuar donant el seu excedent a València en Comú o fer-ho a Podem València”.

L’”excedent salarial” al qual es refereixen els documents i que és objecte de disputa està determinat en un acord regulador aprovat a l’inici del mandat segons el qual els regidors i els assessors de València en Comú només es queden, dels seus sous oficials, el que correspon a tres vegades el salari mínim interprofessional més una quantitat per cada familiar al seu càrrec, i cedeixen la resta per a dedicar-ne un 19% al funcionament del grup i un mínim del 66% a “projectes d’organitzacions municipals sense ànim de lucre, campanyes i mobilitzacions que es corresponguen amb els principis polítics i ètics de València en Comú”. Fonts de la plataforma avaluen en prop de 100.000 euros el que correspondria a aquest apartat en els mesos que queden fins a les eleccions del maig i que la proposta del líder de Podem a València preveu que puga destinar-se a la seua organització i a la candidatura d’Unides Podem.

A diferència de les plataformes que es van formar el 2015 en altres ciutats, València en Comú no va integrar finalment Esquerra Unida en la seua proposta, i això va donar un pes decisiu a Podem en el seu funcionament. Si bé el cap de llista, Jordi Peris, no era militant del partit dels cercles, la seua dimissió com a regidor el juliol del 2017 va fer que, a partir d’aquell moment, els tres regidors de la plataforma foren militants del partit de Pablo Iglesias.

Podem promou ara candidatures conjuntes amb Esquerra Unida sota la marca Unides Podem i ja ha elegit els seus candidats de València en unes primàries en què l’aspirant a l’alcaldia serà l’actual portaveu de València en Comú, María Oliver, seguida de Jaime Paulino, Ana Bedrina i el també regidor Berto Jaramillo. Paral·lelament, negocia un acord amb Esquerra Unida.

El pla que proposa Paulino en el seu document per a València en Comú consisteix en el fet que el seu projecte polític “es considera representat amb la presència de dos dels seus tres regidors entre els primers llocs de la candidatura de Podem”, en al·lusió a María Oliver i Berto Jaramillo, encara que la plataforma elegirà candidats “per a complementar la candidatura de la coalició”. València en Comú no negociarà amb “altres forces polítiques germanes que participen dins de la marca Units Podem”, és a dir, amb Esquerra Unida, i la seua participació s’establirà “en un diàleg exclusiu amb Podem València”. Per a formalitzar-lo, hi haurà una renovació de càrrecs a València en Comú, que seran probablement copats per Podem.

Crear una fundació o dissoldre’s

Després de les eleccions municipals, segons el document de Paulino, València en Comú “mantindrà la seua estructura orgànica i funcional fins que complisca les seues obligacions legals i econòmiques i assegure el compliment dels seus acords polítics” i posarà en marxa “una fundació per a la reflexió i l’acció política municipalista a la ciutat de València”.

No obstant això, les dues propostes alternatives, una de les quals té el suport de la tercera regidora de València en Comú, Neus Fábregas, plantegen en termes quasi idèntics la dissolució “ordenada i amb total transparència” de la plataforma i la realització a la fi del mes d’abril d’“un acte polític i festiu final de València en Comú” que tanque simbòlicament el projecte.