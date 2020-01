Viatgers de rodalies es rebel·len: tumult quan la policia identificava a València una usuària que protestava en l’estació pels retards

Els retards en la xarxa de rodalia de València han esgotat la paciència de molts usuaris. I aquest divendres hi ha hagut una topada entre els viatgers afectats pel retard d’un comboi i la policia, quan dos agents han tractat de retindre i identificar una viatgera davant del nivell de soroll de les protestes.

L’incident ha tingut lloc a primera hora del matí a l’Estació del Nord de València després que el tren de la línia C-2 entre València i Moixent de les 7.23 hi arribara amb retard. Sobrepassats els 10 minuts, una usuària habitual d’aquesta connexió ha començat una protesta que des de fa un quant temps du a terme cada vegada que té lloc un retard, ja que són reiterats. Cada dia hi acudeix equipada amb algun element, com un plat metàl·lic o una cassola, per exterioritzar el seu malestar. De vegades, l’amplifica repicant en les columnes de l’estructura metàl·lica de l’estació.

Davant la seua protesta altres usuaris s’han sumat a l’acció, la qual cosa ha fet que una guàrdia jurat s’hi haja acostat i haja avisat la Policia Nacional. Dos agents han tractat d’identificar i emportar-se a les dependències de l’estació la usuària que ha originat la protesta, a què altres passatgers hi han respost oferint-se també a ser identificats. La pretensió dels agents de retindre la usuària ha fet que els altres viatgers s’hi hagen rebel·lat fins a aconseguir que la dona haja pogut pujar al tren.

Retards

Renfe ha informat que el retard ha tingut lloc pel fet que el tren, que arribava de Castelló, havia patit una incidència per un desperfecte causat pel temporal en la línia. A més, des de l’operador s’ha assegurat que enguany, fins ara, la puntualitat acumulada d’aquesta línia és del 91 %.

No obstant això, Rodalia Renfe ha arribat a informar aquest divendres al matí de la cancel·lació de 10 combois amb eixida o arribada a València, i quatre més amb retards, entre els quals hi ha el de la C-2 de les 7.23 hores. Aquest tren, segons Renfe, hi ha arribat amb 14 minuts de retard, però en el seu perfil de Twitter s’ha arribat a informar de 25 minuts de retard fins a la destinació.

Pèrdua d’usuaris

El servei valencià de Rodalia de Renfe ha perdut gairebé 10 milions d’usuaris en 12 anys. Així doncs, es va passar de 25,4 milions de viatgers l’any 2006 a 15,5 milions l’any 2018, i es va arribar a un mínim de 14,7 milions el 2016.

Aquestes dades es reflecteixen en les memòries anuals d’activitats de Renfe Viatgers recollides per l’Associació Valenciana pel Transport Públic (AVPTP). El nivell d’impuntualitat en la xarxa de rodalia s’ha arribat a situar en l’11 % dels serveis.