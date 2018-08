Freda Jackson, la turista anglesa que es va queixar del seu hotel a Benidorm: "em diuen racista i no és cert"

Fa tan sol uns dies es va fer famosa per denunciar que a l'hotel de Benidorm on passava les seues vacances, el Poseidón Playa, hi havia "massa espanyols". Es tracta de Freda Jackson, una turista britànica jubilada de 81 anys que va presentar una reclamació davant l'agència amb la qual va contractar les seues vacances perquè li tornaren els diners del viatge o li pagaren un altre gratis.

Freda ha parlat de nou i ho ha fet en companyia de la seua néta i en el mateix mitjà que va publicar la primera informació, el Mirror britànic. La jubilada ha criticat durament la "repugnant" cobertura del seu cas i ha assegurat sentir-se traïda. Ha assegurat que les seues paraules van ser "tretes de context" i que mai va dir que els espanyols havien d'anar-se'n a un altre hotel, sinó que l'establiment no atenia els anglesos: "persones que ni tan sols em coneixen em diuen racista, la qual cosa no és cert".

Segons explica, va sol·licitar allotjament en la zona nova de Benidorm, prop de les botigues, "però em van donar un hotel en el barri antic, lluny de tot". Responsabilitza a l'agència Thomas Cook, que li va recomanar aquest establiment pel qual va abonar (per les vacances de Freda i la seua amiga) 1.133 lliures esterlines (1.260 euros): "aquestes vacances van ser un desastre de principi a fi".

Lyndsey, néta de Freda, relata al Mirror com sentia la seua àvia era "maltractada" per "tothom". "No és just, en cada història hi ha dues versions", sosté: "ella no és racista en absolut, mai va dir que els espanyols haurien d'anar-se'n a una altra part o que hi havia massa espanyols a Benidorm", i "ara està sent atacada pertot arreu". Tant Lyndsey com la companya de viatge de Freda lamenten la forma en la qual l'estan tractant: "ha rebut amenaces i han rigut d'ella, és injust".

El que sembla evident és que va haver-hi un error en l'agència a l'hora de recomanar l'hotel adequat a les necessitats de Freda, una persona de 81 anys amb problemes de mobilitat. Es tracta d'un establiment familiar que sembla poc adequat a les expectatives d'una jubilada britànica.

"Cultura de la queixa falsa"

Després de fer-se públic aquest cas, Toni Mayor, president de la patronal hotelera de Benidorm, reconeixia aquest mateix dimarts que roman una "cultura de la queixa falsa" per la qual "qualsevol cosa en un hotel" -com a lesions fora de l'hotel- els serveix als turistes britànics per a exigir compensacions. "En la majoria dels casos són falsos, tergiversats, magnificats", ha explicat Mayor. I això malgrat que les queixes per problemes gastrointestinals que interposaven turistes anglesos han desaparegut.