La Conselleria de Medi Ambient treballa en les actuacions de regeneració post-incendi de Llutxent

En la reunió extraordinària de la Comissió Interdepartamental per al Seguiment i la Coordinació de la Post-emergència del dilluns 27 d'agost a Gandia, a la que van participar diferents departaments de la Generalitat i els alcaldes dels set municipis afectats per l'incendi forestal, el secretari autonòmic de Medi Ambient, Fran Quesada, va assenyalar que la Conselleria ha posat en marxa els seus recursos tècnics i humans per a treballar en el medi natural i posar en marxa actuacions d'emergència mediambientals a les àrees afectades en els termes municipals de Pinet, Barx, Quatretonda, Gandia, Ador, Ròtova i Llutxent.

Pocs dies després que el foc s'extinguira el Ministeri va atorgar 750.000 euros per a la restauració forestal. A més, prèviament, el personal tècnic de la Conselleria va identificar in situ les actuacions urgents fent especial incidència en les vies, accessos i protecció del sól.

En estes visites també es va reconéixer l'entorn de les zones afectades pel pas del foc als termes de les localitats afectades i es va comprovar l'estat de les pistes forestals, vegetació, murs entre altres aspectes.

Amb tota la informació recopilada i amb el suport científic de la valoració feta pel Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani s'ha realitzat un primer document d'anàlisi de les característiques de la zona i de les mesures proposades per a la seua recuperació.

"Amb una sensible i immediata actuació, la Conselleria està treballant des del primer moment en la realització de les actuacions del post-incendi", apunta el secretari autonòmic, Fran Quesada.

Mesa de concertació

Actualment ja es disposa d'una valoració inicial de les actuacions d'urgència a escometre i s'ha informat als ajuntaments afectats de les gestions que en matèria forestal ha iniciat la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

Estes actuacions es complementaran amb la mesa de concertació que es preveu celebrar al llarg de la primera quinzena de setembre. "Una iniciativa clau per a seguir treballant en la restauració post-incendi conjuntament amb els actors del territori afectat, i des de la proximitat, i definir de forma conjunta quin és el bosc que volem i quines són les actuacions a dur a terme en la zona i afrontar la regeneració de forma mancomunada", apunta Fran Quesada.

Reunió amb representants i experts

A més dels informes i dels treballs realitzats per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, s'ha mantingut una reunió amb representants i experts reconeguts de diferents centres d'investigació per a compartir amb ells els estudis realitzats. Una trobada celebrada el dilluns 27 d'agost, a la que van recolzar les actuacions dutes a terme i les previstes per part de la Conselleria, i a la que Fran Quesada va destacar el treball continuat fet per la Conselleria en les tasques de prevenció al llarg de tot l'any.