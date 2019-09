Errejón assumeix el programa electoral de Compromís i l'aliança concorrerà a les eleccions amb la marca 'Més Compromís' en les tres províncies valencianes

Compromís i Más País segellen la seua aliança davant la Junta Electoral. La formació de Mónica Oltra i la d'Íñigo Errejón han formalitzat la candidatura conjunta per a les pròximes eleccions generals del 10 de novembre, procés al qual concorreran sota el nom 'Més Compromís'. Amb aquest acord, la formació valencianista serà la marca d'Íñigo Errejón en la Comunitat Valenciana i buscarà sumar a l'electorat progressista molest amb el PSOE i Unidas Podemos.

Segons l'acord, la coalició valencianista tindrà plena autonomia per a elaborar les seues llistes electorals i la marca conjunta assumirà el programa de Compromís en les tres províncies valencianes. L'aliança es defineix com "una coalició progressista, feminista, ecologista i valencianista" que es compromet a reivindicar "totes" les mesures establides en el segon Acord del Botànic -el document subscrit pel PSPV, Compromís i Unides Podem per al Govern valencià-, especialment les relatives a una fiscalitat progressiva, finançament just i interessos valencians.

Segons l'acord, en les qüestions íntegrament valencianes o que afecten les províncies de Castelló, València i Alacant, serà l'actual diputat en el Congrés Joan Baldoví el portaveu de la formació i votarà segons el criteri de Compromís. En cas d'obtindre grup parlamentari en el Congrés, l'aliança estableix que es realitzarà en forma de grup confederal amb tots els partits territorials amb els quals s'hagen establit aliances en l'Estat. "Un grup on Compromís tindrà un càrrec de portaveu i autonomia pròpia, i on liderarà el posicionament de tots els temes que facen referència a les circumscripcions de Castelló, València i Alacant", assenyala el partit d'Oltra.

Quant a les llistes, els dirigents de Compromís van explicar la setmana passada que es respectarien les seues primàries, però hi haurà unes lleus modificacions. Es canviaran a aquelles persones que en l'actualitat exercisquen una altra ocupació, com Isaura Navarro, que va ser número dos per València i ara és secretària autonòmica de Sanitat. L'assemblea d'Iniciativa va acordar dissabte passat que el segon lloc de la llista, que li correspon triar per quota, siga per a una persona independent afí a la coalició. El termini per a presentar les llistes electorals conclou el pròxim 7 d'octubre.

Respecte a la candidatura per al Senat, la coalició valencianista segueix oberta a configurar una llista "el més àmplia possible que permeta presentar una única opció electoral fora del bipartidisme". Divendres passat, membres de la direcció valenciana de Podem van oferir a Compromís una llista conjunta per a la Cambra Alta, que la coalició va manifestar estudiar "amb afecte". En les eleccions generals de 2016, la candidatura conjunta d'Unides Podem i Compromís, va aconseguir 3 dels 12 senadors a triar en la Comunitat Valenciana, deixant sense representació al PSOE.

La intenció de la formació d'Oltra és desmarcar-se del fracàs de les negociacions per a conformar un Govern progressista amb Pedro Sánchez al capdavant que han provocat la repetició electoral del novembre vinent. Els valencianistes pretenen canalitzar l'enuig de la població davant aquesta situació i evitar que aqueix malestar es traduïsca en una abstenció de l'esquerra. D'altra banda, alguns dirigents de la coalició defensen que anar amb altres formacions de la resta de l'Estat seria una bona manera de minimitzar l'efecte del vot dual, que va fer que Compromís 'perdera' prop de 270.000 suports entre la papereta de les Corts i la del Congrés.