Esquerra Unida continua dividida i sense direcció a un any de les municipals i autonòmiques

El 24 de febrer passat, els militants d’Esquerra Unida escollien la meitat dels representants del seu Consell Polític Nacional (CPN) –60 membres d’un total de 120–. La candidatura de Rosa Pérez Garijo, afí a la direcció federal d’Esquerra Unida d’Alberto Garzón, s’imposava per un marge estret (30 llocs en el CPN a 26) a la llista continuista amb el suport del PCPV amb Rosa Albert al cap –el número dos de la candidatura l’ocupava el controvertit David Rodríguez, qüestionat com a coordinador general de la formació després del seu polèmic viatge a Cuba amb motiu del funeral de Fidel Castro finançat amb fons públics de la Diputació d’Alacant.

No obstant això, els quatre representants obtinguts per l’alcalde de Polinyà de Xúquer, Òscar Navarro, candidat afí a Glòria Marcos, van provocar un empat entre les dues opcions majoritàries i van impedir l’elecció d’una nova coordinadora general. Calia esperar a conéixer els representants comarcals en el Consell Polític Nacional. Els processos que es desenvolupen en les 27 comarques valencianes i que permetran l’elecció dels 60 membres que falten del Consell Polític Nacional –van començar a fer-se dimecres passat, més tard del que estava previst inicialment– han d’acabar el pròxim 26 d’abril.

D’aquesta manera, el pròxim 28 d’abril es reunirà el Consell Polític Nacional, ja amb la totalitat dels seus 120 representants electes. Ells seran els que decidiran entre Rosa Pérez Garijo i Rosa Albert per a liderar la nova etapa d’Esquerra Unida, que té en l’horitzó les pròximes eleccions municipals i autonòmiques del maig del 2019. De moment, l’equilibri de forces es manté, i també la incògnita sobre qui dirigirà la coalició d’esquerres en el pròxim cicle electoral. EUPV viu en una situació d’interinitat i inestabilitat des de fa sis mesos, quan David Rodríguez va perdre la confiança de la seua executiva, que fins i tot va arribar a exigir-li la renúncia.

‘Voluntat’ integradora

Encara que des d’ambdues parts –Rosa Pérez i Rosa Albert– parlen de la necessitat una nova direcció en què estiguen integrades totes les sensibilitats d’Esquerra Unida, la veritat és que, a hores d’ara, encara no hi ha un acord sobre això.

Pérez Garijo explicava a eldiario.es que ha fet arribar una proposta d’acord amb Albert per a formar una executiva “integradora” que estaria composta per dotze membres de la seua candidatura (la que va obtenir més suports en el procés del mes de febrer passat) i onze de la llista ‘oficialista’, una direcció en què la diputada provincial i regidora de Catarroja ocuparia el càrrec de coordinadora general com a candidata més votada. Pérez també apuntava que la seua intenció és negociar amb el tercer en discòrdia, Navarro, que podria tenir la clau de la nova executiva d’EUPV.

Tanmateix, Albert assegurava, en declaracions a eldiario.es, que “oficialment” no li ha arribat cap proposta i que encara no hi ha “cap negociació”. L’exedil valenciana es mostra oberta al diàleg, encara que prefereix esperar a conéixer els resultats dels congressos comarcals abans de tancar cap acord: “Cal ser respectuós amb el que trie la militància, i encara no ha acabat el procés”.

A pesar que ambdues postures continuen allunyades, tant Pérez com Albert es decanten per la via del diàleg per a intentar formar una direcció de consens, ja que no creuen que els resultats dels congressos comarcals varien molt l’equilibri de forces actual. “Cal donar estabilitat a la formació”, afirmen.