La jutgessa arxiva una de les dos causes contra Camps per la Fórmula 1 a València malgrat els informes policials

El Jutjat d'Instrucció número 2 de València ha acordat el sobreseïment provisional de la causa oberta a l'expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps relativa a les negociacions per a l'organització del Gran Premi de Fórmula 1 a València a través de Valmor Sports SL i la posterior absorció d'aquesta societat per part de l'empresa pública Circuit del Motor, segons han informat fonts del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià.

“En atenció a les diligències practicades en aquestes actuacions, considerant que no procedeix la realització de noves indagacions i estimant que no existeixen indicis suficients per a formular una acusació fundada en dret, procedeix decretar el sobreseïment provisional del present procés”, assenyala la resolució.

La jutgessa considera, per tant, que la investigació no permet sostindre el dictat d'una interlocutòria de procediment abreujat per un delicte continuat de prevaricació i per un delicte de malversació de cabals públics. “L'activitat instructora desenvolupada no permet arribar a tal conclusió atès que els informes emesos per la UDEF, encara que amplis, no arriben a establir, almenys amb garanties, aqueixa conclusió”, precisa la resolució.

Els diferents informes de la UDEF van concloure que Camps va mediar per al cobrament de comissions en favor de l'empresa privada Valmor -seria després rescatada amb diners públics- o per a pagar el seu IVA amb fons públics.

La magistrada atén així la petició d'arxiu formulada per la defensa de l'expresident valencià a l'octubre d'enguany, després d'examinar uns correus electrònics aportats pel propi investigat que evidencien que Bancaixa, “avalista inicial, no havia signat la novació contractual de 19 de juliol de 2011”. És a dir, el citat contracte de 19-7-2011 per a prorrogar la celebració de la prova “no contenia relleu de garantia o avals de Bankia”.

La instructora recorda que ja va sobreseure aquestes diligències respecte a altres quatre investigats –l'exconsellera Lola Johnson, dos exassessores de Camps i el responsable de Valmor Sports SL- al juny de 2018 i no veu ara raons per a tornar a investigar-los, com demanava l'Advocacia de la Generalitat.

De la mateixa manera, rebutja unir de nou aquest procediment a les altres dos peces separades relatives a la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 en què es va esqueixar la querella inicial del Ministeri Fiscal. “A resguard de consideracions de caràcter general, no explicita el lletrat de la Generalitat cap raó concreta per la qual el Jutjat hauria de modificar els criteris ja establits en resolucions fermes i admeses per les parts”, puntualitza la instructora.

La jutgessa cita així mateix jurisprudència de l'Audiència Provincial de València segons la qual “resulta inútil, des del punt de vista de les finalitats del procés penal i dels drets en joc, la prossecució del procés sinó existeixen raons sòlides que el justifiquen”.

D'acord amb aqueixa mateixa premissa, han d'evitar-se “conseqüències indesitjades i incompatibles amb el principi de presumpció d'innocència, com a submissió al procés primer i a judici després, de persones amb una aparença d'innocència no desvirtuada amb una raonada sospita de culpabilitat”.

A Francisco Camps li resten oberta altres tres causes: una pels sobrecostos en la construcció del circuit de la Fórmula 1 a València; una altra per la despesa de diners públics en la visita del Papa a València; i la recent imputació de l'Audiència Nacional en el cas Gürtel.