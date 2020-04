El president del lobby d'empresaris valencians cobra un dividend de 100 milions des de Luxemburg

El navilier Vicente Boluda, president del lobby d'empresaris valencians, ha clausurat recentment dues societats instrumentals a Luxemburg amb les quals una de les seues empreses a Espanya s'ha embutxacat un dividend de 100 milions d'euros.

Aqueix dividend, de 100.315.556,78 euros, ha anat a parar a una firma radicada a Las Palmas de Gran Canaria de la qual Boluda és soci únic i està recollit en els últims comptes anuals (2019) de Boluda Luxembourg. Aquesta firma va ser liquidada fa unes setmanes, el 24 de març. El seu accionista únic era Boluda Fos Corporación, SL, domiciliada a Las Palmas de Gran Canaria i propietat de Vicente Boluda.

El dividend milionari té el seu origen en una altra empresa de Luxemburg filial de l'anterior, també creada a la fi de 2013 i liquidada així mateix el 24 de març, Boluda Finance SA, que en 2019 va traspassar un dividend de 100.315.556,78 euros a Boluda Luxembourg i que era la propietària de l'espanyola Boluda Lease SLU. Fins a 2018, Boluda Finance també tenia el 100% d'una altra empresa del grup Boluda, Compañía Canaria de Remolques SA.

La receptora d'aqueix superdividend, Boluda Fos Corporación, explicava en els seus comptes de 2018 (últimes presentats) que tenia contret un préstec de 24,375 milions amb Boluda Finance que vencia enguany. A l'altra firma luxemburguesa, Boluda Luxembourg, aqueixa signatura de Las Palmas li va aportar el 19 de desembre de 2017 les seues accions en Compañía Canaria de Remolques, SA, amb una valoració comptable de 25 milions. eldiario.es ha preguntat al grup per aquestes operacions i pel citat dividend de 100 milions, sense obtindre resposta.

Els últims comptes de la receptora d'aqueix dividend milionari, accessibles a través de la plataforma Insight View, són de 2018, exercici en què va declarar pèrdues de 3,45 milions i una facturació de 2,68 milions. Amb sis empleats i filials a l'Argentina, Malta i República Dominicana, entre les participades de Boluda Fos Corporación estava, amb un 6,8%, Ràdio Popular SA, propietària de la Cadena COPE, l'emissora dels bisbes, en la qual Boluda té com a consellera la seua parella, Esther Pastor, ex alt càrrec de la Generalitat Valenciana amb el popular Alberto Fabra.

Boluda, de 65 anys, presideix des de 2011 l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE), l'influent lobby que reuneix en la seua junta directiva a Juan Roig (Mercadona), Araceli Císcar (Dacsa), Adolfo Utor (Baleària) o Federico Michavila (Torrecid) i que el dijous passat va reclamar la tornada "immediata" de l'activitat econòmica "per a preservar l'activitat de milions d'espanyols, perquè sense ocupació ni activitat econòmica no es paguen impostos i sense impostos no hi ha estat del benestar".

Fa una setmana, el lobby AVE va demanar reobrir ja "tots els comerços, bars, restaurants, hotels, activitats i empreses" per a evitar un impacte "dramàtic" de la crisi del coronavirus en "l'ocupació i el nostre estat del benestar".

València és una de les comunitats autònomes que actualment registren menys de 30 contagis de coronavirus per cada 100.000 habitants, la qual cosa en principi situa a aquesta comunitat entre les que estan en una millor situació respecte a l'epidèmia i la desescalada, que el Govern preveu que siga gradual, per províncies i en quatre fases. En el cas de xicotets comerços, terrasses i hotels, podran començar a obrir (amb fortes restriccions) en la majoria de províncies a partir de l'11 de maig si la situació epidemiològica ho permet, segons va anunciar aquest dimarts Pedro Sánchez.

Servei essencial

Boluda, que va ser fugaç president del Reial Madrid en 2009 (s'ha postulat per a substituir Florentino Pérez al capdavant del club blanc), representa la tercera generació al capdavant d'un grup centenari al qual ha convertit en un gegant mundial. La companyia que pilota ha mantingut en aquesta crisi la seua activitat en ser considerats essencials els serveis que presta, com el transport de mercaderies, logística internacional, remolc de vaixells, i el transport i subministrament de combustible marítim.

Com explicava Boluda en un recent article en el qual criticava que Espanya és "un dels països més afectats per la falta de mecanismes de previsió governamental en adoptar mesures sanitàries durant els passats mesos de febrer i març", les activitats de Boluda Corporación Marítima "es troben inserides dins de l'àmbit del sector estratègic i essencial per a col·laborar en què no hi haja un desproveïment a la ciutadania en el subministrament de mercaderies".

Amb una facturació estimada de més de 800 milions en 2019, després de l'adquisició de la firma holandesa Kotug Smit Towage, el grup Boluda opera en nou dels deu majors ports d'Europa i està àmpliament estés per Amèrica Llatina i Àfrica. L'any passat, la seua major societat, Boluda Towage, líder mundial en el sector del remolc, va nomenar conseller independent l'expresident del Govern Felipe González, de qui el seu primer executiu és amic personal.