Igualtat d'oportunitats per a estudiar des de casa: Educació i Hisenda envien altres 4.000 tauletes a alumnes valencians de Primària sense recursos

Garantir que tots els alumnes puguen accedir des de les seues cases als mecanismes d'estudi posats en marxa durant l'estat d'alarma per la crisi de la COVID-19 ha portat la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport a distribuir milers de tauletes entre aquells que no tenen recursos i manquen de dispositius per a connectar-se a internet.



Les conselleries d'Educació i d'Hisenda de la Generalitat Valenciana han anunciat que augmenten a 14.000 el nombre de tauletes amb connexió a Internet integrada per a arribar també a l'alumnat de Primària i a l'alumnat dels centres educatius concertats que estiguen tenint dificultats per a seguir l'aprenentatge a distància des de casa per no disposar en el seu habitatge de dispositius electrònics.

Seran 4.000 dispositius més que el departament que dirigeix Vicent Marzà enviarà directament a casa dels alumnes que estiguen en aquesta situació.

Marzà ha explicat que “l'alumnat de Primària de centres públics i l'alumnat dels centres concertats que rebran les tauletes tàctils amb Internet seran els que tenen un índex socioeconòmic corresponent als nivells 1 i 2. Les xiquetes i els xiquets de contextos més vulnerables han de tindre les mateixes oportunitats educatives que la resta de companys i companyes. En el cas de l'alumnat de centres concertats, es cobrirà la necessitat de les diferents etapes educatives, ja que escolaritzen alumnes des d'Infantil fins a Batxillerat”.

Pel que respecta als centres públics d'Infantil i Primària, els dispositius seran propietat de cada escola com a dotació extra i quan es torne a les classes presencials les famílies retornaran les tauletes al centre perquè formen part del seu material informàtic.



En els centres educatius concertats, els dispositius seran propietat d'Educació i quan es torne a les classes presencials les famílies els portaran al seu centre corresponent i el centre educatiu els retornarà en la conselleria.



Els dispositius tenen les mateixes característiques que els que s'envien a l'alumnat dels instituts, són tauletes d'Huawei amb Internet integrada de Telefónica.



Aquesta dotació de 4.000 dispositius se suma als prop de 10.000 que s'enviaran a alumnat d'instituts i als 1.700 ordinadors portàtils per als equips directius de tots els centres educatius públics.



La distribució de les tauletes als domicilis de l'alumnat dels instituts públics s'iniciarà a partir del dilluns 6 d'abril i continuarà fent-se durant els dies següents.



Per comarques, s'ha determinat la distribució de 3.787 tauletes per a l'alumnat de 138 instituts de les comarques d'Alacant, 1.291 per a l'alumnat de 53 instituts de les comarques de Castelló i 4.622 per a l'alumnat de 374 instituts de les comarques de València.



Educació està garantint la formació a distància de tot l'alumnat d'Infantil, Primària, Secundària, FP i Batxillerat mitjançant el pla ‘Mulan’, que disposa de diverses eines informàtiques organitzades per nivells educatius.



A més, l'alumnat disposa de seguiment i aprenentatge a distància amb la comunicació telefònica amb els seus mestres i professorat, que els van marcant les pautes d'aprenentatge mitjançant els llibres de text de Xarxa Llibres i els materials curriculars que els han elaborat.