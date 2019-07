La designación de Maroto como senador autonómico rompe la tradicional unanimidad en las Cortes de Castilla y León: el PSOE votará en contra

Por primera vez en la historia parlamentaria de Castilla y León, un partido, en este caso el PSOE, va a votar en contra de la designación de los tres senadores autonómicos que corresponden a la Comunidad, y ello incluye a los dos que propone el Grupo Parlamentario Socialista. La decisión, que se ha adoptado esta mañana, trata de bloquear la propuesta del Partido Popular, que pretende que el vicesecretario de Organización de su partido, el alavés Javier Maroto, represente los intereses de Castilla y León en el Senado.

La votación siempre es conjunta, se vota en bloque. El sentido del voto de Ciudadanos será decisivo, los 12 procuradores sumados a los 29 del PP darían la mayoría absoluta necesaria. En una segunda ronda, se requeriría una mayoría simple y bastarían más síes que noes.

Un empadronamiento "fraudulento"

Maroto, que no logró escaño como diputado en las pasadas elecciones generales, ha tenido que empadronarse en un pequeño pueblo de Segovia para poder ser propuesto. Hasta ahora, el político vasco jamás ha vivido en Castilla y León, es más, hace unos años proponía que Treviño (Burgos) pasase a formar parte del País Vasco.

El líder del PSOE de Castilla León, Luis Tudanca, ha anunciado la decisión que ha tomado el grupo parlamentario, la de votar en contra y romper con la tradicional cortesía parlamentaria, porque la designación de Javier Maroto "es un absoluto escandalo". Tudanca ha recordado que "la ley exige que para ser senador de esta tierra se viva en esta tierra" y ha asegurado que Maroto se ha empadronado en Sotosalbos (Segovia) "de forma fraudulenta".

"Es inasumible, y por eso votaremos en contra, que el PP proponga a alguien que de forma manifiesta ha defendido y votado intereses contrarios a Castilla y León", ha añadido. Así, ha recordado que Maroto defendió que Treviño formase parte del País Vasco, "lo que va en contra del interés territorial de Castilla y León" y que ha votado a favor de las vacaciones fiscales vascas y contra el puerto seco de Pancorbo (Burgos).

Un año de empadronamiento para recibir la renta garantizada y "dos semanas para ser alto cargo del PP"

Tudanca ha insistido en el "fraude de ley" que supone el empadronamiento de Maroto en Segovia, "donde no ha vivido y donde no va a vivir". Además ha comparado las exigencias legales para recibir la Renta Garantizada de Ciudadanía, "un año de empadronamiento en la Comunidad" mientras que "para ser alto cargo del PP con un sueldazo vale con dos semanas". "No puede valer", ha insistido. El PSOE estudiará si es posible denunciar los hechos. "Vamos a ver si sale elegido, porque si no sale, dejará de estar empadronado en Sotosalbos", ha comentado.

Mientras, el PP ha dado la callada por respuesta ante el PSOE. "La polémica estaba en todos los medios y el PP no nos ha llamado, saben que ese nombramiento es inasumible", ha dicho Tudanca. Pero el líder socialista ha subrayado que la designación de Maroto no la ha tomado la decisión del PP de Castilla y León. "No somos una Comunidad de segunda, que expliquen por qué ellos sí han tragado con lo que ha ordenado Madrid y otras Comunidades no", ha remarcado.

En cuanto al sentido del voto de Ciudadanos, que será decisivo, Tudanca ha dicho que no le sorprendería "que Ciudadanos siga con esa dieta tan poco variada y trague". Pero en el caso de que Cs o una parte del grupo votase en contra (se trata de un voto secreto) y se paralizasen las designaciones no está claro durante cuanto tiempo. El PSOE, que ha agradecido la generosidad de sus dos candidatos, Teresa López y Fran Díaz, volvería a proponerlos, pero también repetiría el voto en contra si el PP insistiese en Maroto como candidato.