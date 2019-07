La Concejalía de Cultura de Valladolid prescinde del gerente de la Fundación de Cultura dos años después de su nombramiento

El Consejo rector de la Fundación Municipal de Cultura ha decidido relevar al gerente de la Fundación de su cargo, según ha podido saber eldiario.es. Juan Sanz Ruiz llevaba en el puesto desde noviembre de 2017 y había mostrado su disposición a continuar al frente del organismo. Sin embargo, la concejalía de Cultura y Turismo ha decidido buscar un sustituto a través de concurso público que se pondrá en marcha en los próximos meses.

La concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo, ha explicado este lunes a eldiario.es que el relevo en el principal ente cultural del Ayuntamiento se produce dentro de la normalidad. "Sanz se incorporó en el momento de la fusión de todas entidades culturales dependientes del Ayuntamiento, cuando un perfil económico como el suyo era imprescindible. Ahora buscamos otro perfil".

Durante los dos años que Ruiz ha estado al mando de la Fundación Municipal de Cultura, la Seminci, el Teatro Calderón, y el Patio Herreriano se han organizado bajo el paraguas de la Fundación Municipal de Cultura, que se ha convertido en la entidad del Ayuntamiento vallisoletano que más contrataciones gestiona y cuenta con un presupuesto de unos 16 millones de euros.

Después de las elecciones del pasado 26 de mayo, surgieron rumores que apuntaban a que Sanz iba a dejar la Fundación para trasladarse a otro puesto municipal. "Yo no quería abandonar el proyecto a medias, así que le reiteré al director de área mi compromiso total y absoluto con la Fundación". A pesar de su disposición, el cese de Sanz ya ha sido aprobado y se oficializará en las próximas semanas. El cambio, no se produce, explica Sanz, por desencuentros con la concejalía, con la que no siempre han tenido el mismo criterio.

"A mi me hubiera gustado continuar, pero yo aposté por un reto profesional. Otros piensan que esta etapa se ha agotado, ellos son los responsables del cambio", aseguraba Sanz por teléfono. "Hay miles de propuestas, unas se atienden y otras no. Se han producido las discrepancias normales, que siempre se han resuelto con lo que ha determinado la concejalía, como no puede ser de otra manera".

Por su parte, Redondo ha reiterado la normalidad del relevo. "Ahora necesitamos a alguien jurista o administrativo. El proceso empezará en mes o mes y medio y Juan Sanz seguirá trabajando para el Ayuntamiento desde otra posición".

