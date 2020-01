El PSOE expulsa a un alcalde de Zamora que fue denunciado por violencia de género

La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha decidido expulsar como militante del partido al histórico alcalde de Castroverde de Campos, Cecilio Lera, tras ser denunciado por su mujer por un presunto delito de violencia de género. Según ha adelantado El Norte de Castilla, Lera se vio implicado en un altercado familiar en el que tuvo que intervenir la Guardia Civil el pasado 26 de diciembre.

El alcalde, en declaraciones a dicho medio de comunicación, ha explicado que no ha recibido ninguna comunicación oficial por parte de la formación en la que ha militado más de cuatro décadas, tan solo le han comentado, de forma extraoficial, que el partido alega que "tiene la cuota pendiente de pagar" y que esa es la razón de su expulsión. "Por el tema de violencia de género no han podido porque está sometido a juicio y además no ha habido violencia de género", ha sentenciado.

En febrero de 2018, el PSOE de Zamora expedientó al alcalde por sus críticas en redes sociales hacia la Secretaría General Provincial que acababa de constituirse y que estaba encabezada por el actual secretario del PSOE en Zamora, Antidio Fagúndez. En declaraciones a El Norte de Castilla, Fagúndez ha explicado que la violencia de género con la militancia en el Partido Socialista "es incompatible" y que por eso Ferraz ha resuelto la situación expulsando al alcalde.