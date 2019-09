El PSOE de Castilla y León denuncia que PP y Ciudadanos han nombrado 14 puestos eventuales en secreto

El PSOE de Castilla y León ha denunciado la existencia de "un acuerdo secreto" entre PP y Ciudadanos en el seno de la Junta de Castilla y León para crear 14 nuevos cargos eventuales ligados a la presidencia del ejecutivo autonómico y a la consejería de Presidencia. El secretario primero de la Mesa de las Cortes, el procurador socialista José Francisco Martín, ha denunciado la existencia de este acuerdo, del que no hay referencia ni en el portal de transparencia, ni en la web de la Junta.

Según ha denunciado el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el pasado 25 de julio la creación, "en secreto", de 14 nuevos cargos de personal eventual ligados a la Presidencia del Ejecutivo (5) y a la Consejería de la Presidencia (9).

José Martín ha explicado que, según el artículo 3 de la Ley de Transparencia, este acuerdo tendría que estar publicado en el portal de transparencia, junto con el resto del número de personal eventual. Listado que, según ha denunciado ante los medios, no está actualizado desde el inicio de la anterior legislatura. El procurador socialista ha asegurado que el vicepresidente y portavoz Francisco Igea, "ocultó" esta decisión también durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno el pasado 25 de julio.

Por ello, el Grupo Socialista, ha exigido a Igea que en su intervención en las Cortes prevista para esta tarde, en la que está previsto dibuje las líneas maestras que va a seguir su consejería durante la legislatura, de explicaciones por lo sucedido. "No sólo por el muy grave incremento del número de personal eventual después de hablar toda la campaña de eliminar chiringuitos, sino también por el ocultamiento de este acuerdo", ha dicho el socialista.

Martín ha acusado a Igea y al consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez de haber ocultado esta información y señala al propio Ibáñez de haber propuesto este incremento del personal eventual. Martín ha subrayado que presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al resto de consejeros que estaban en la citada reunión, entre ellos, el consejero de Fomento y juez, Juan Carlos Suárez Quiñones, conocen también los términos de este acuerdo secreto.

Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista ha anunciado que preguntará en pleno a todos los consejeros si conocían o no el citado acuerdo secreto que incrementa en otros 14 los cargos de personal eventual en el Gobierno autonómico. “Exigimos a Íbañez que diga si va a dimitir o no y a Mañueco y al resto de miembros del Gobierno que expliquen por qué ha ocultado este acuerdo secreto. Ellos que son el mesías y los apóstoles de la transparencia”, remarcó, para incidir en que el PSOE quiere “explicaciones de todo el mundo porque este no es el único acuerdo secreto”.