La Junta de Castilla y León mantiene que las medidas del protocolo a alumnos transexuales se siguen aplicando y la FECyLGTB+ denuncia que no está claro si se ha suspendido

La Junta de Castilla y León mantiene que las medidas del protocolo a alumnos transexuales se siguen aplicando en los centros de la Comunidad aunque no aclara si este está suspendido. En un escueto mensaje remitido a los medios de comunicación, la Consejería de Sanidad de la Junta pretende aclarar "que se siguen aplicando las medidas contenidas en dicho protocolo con el afán de proteger y atender a estos alumnos".

Sin embargo, la Federación Castellano y Leonesa de Lesbianas Gays, Transexuales, Bisexuales tienen dudas sobre la posición de la Junta. "Las medidas en curso pueden seguir aplicándose, pero eso no significa que el protocolo no esté suspendido", explica su portavoz Ignacio Paredero. El portavoz de la FELGyTB+ asegura que parece que la Consejería "quiere contentar a las asociaciones de padres, y a la vez no quiere decir que ha sido suspendido".

La Consejería explica, por su parte: "Todas las peticiones de los centros en este sentido son atendidas por el CREECYL (Equipos de Orientación Educativa Multidisciplinar para la equidad educativa en Castilla y León), que da orientación a los centros para que empiecen a trabajar con las familias".

Según Paredero, el asunto es sencillo: "El protocolo es una cosa muy opaca. Los cambios de protocolos dependen de decisiones políticas y ni siquiera podemos saber si se está aplicando o no. Si no está garantizado por una ley se quedan en papel mojado".

La Federación LGTBi de Castilla y León alertó este fin de semana del retroceso en derechos que suponía este cambio y alertó de la necesidad de una Ley de libertad e identidad sexuales. "Por ejemplo, la Junta quiere un protocolo sobre la asistencia sanitaria a personas transexuales. Esto quiere decir que si no se garantiza mediante una ley como un derecho, se podrá aplicar o no".

La portavoz de HazteOir.org, Teresa García-Noblejas, ha celebrado esta mañana la retirada del 'Protocolo de atención educativa y acompañamiento al alumnado en situación de transexualidad y alumnado con expresión de género no normativa' de Castilla y León, al tiempo que ha advertido de que no descansará "hasta erradicar el adoctrinamiento en ideología de género de las aulas".