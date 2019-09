El futbolista Iñaki Williams explica que su madre saltó embarazada la valla de Melilla: "No se lo deseo a nadie"

El delantero del Athletic, Iñaki Williams, ha explicado la travesía que recorrieron sus padres para llegar a Melilla desde Akra (Ghana), atravesando el desierto. En una entrevista en ‘El Larguero’, el jugador explicó que durante un viaje familiar a Dubái este verano, su madre recordó aquel otro desierto y “se puso a llorar porque recordó todo lo que sufrió de joven”.

“Eso te remueve el estómago porque al final sabes que tus padres han vivido eso que no deseas para nadie, que a día de hoy hay mucha gente que lo sigue haciendo para dar un futuro mejor a sus hijos y ese futuro me lo han dado mis padres a mi”, ha dicho Williams. Precisamente, su madre cruzó el desierto “embaraza y el destino quiso que yo naciese en Basurto, en Bilbao y ser jugador del Athletic”, insistió.

Hace unos meses, el deportista acudió al programa 'La Resistencia', donde ya contó como sus padres llegaron a Bilbao, para lo que tuvieron que saltar la valla de Melilla.

El bilbaíno prolongó el pasado mes de agosto su contrato con el club hasta 2028, con una cláusula de rescisión de 135 millones de euros. "Al final, cuando llegar al primer equipo siendo joven, de repente pasas de no tener nada a que vas por la calle y todo el mundo te reconoce. Yo he tenido la suerte de tener a mi madre, sobre todo, que, hablando mal, me da una hostia y me espabila", bromeó en el programa de Cadena Ser.