El Consejo de Europa celebra la decisión del Gobierno español sobre el Aquarius: "Salvar vidas es una obligación"

La comisaria de derechos humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha felicitado este lunes la decisión del Gobierno español de recibir al barco de rescate Aquarius, rechazado por las autoridades italianas y maltesas.

"Es bueno ver que España ha tomado una decisión favorable a los derechos humanos para recibir a más de 600 migrantes atrapados actualmente en el mar Mediterráneo, resolviendo un enfrentamiento entre Italia y Malta", ha asegurado la comisaria en un mensaje publicado en Twitter. "Salvar vidas en el mar es una obligación que los Estados siempre deben cumplir", ha apostillado Dunja Mijatovic.

Good to see human rights friendly decision by Spain to receive 600+ migrants currently stuck in the Mediterranean sea, solving a standoff between Italy & Malta. Saving lives at sea is an obligation that states must always uphold #Aquarius @desdelamoncloa