Salvini deja en el mar otro barco con 224 migrantes a bordo: "Estos desgraciados han cargado su cantidad de carne humana"

La batalla de Italia contra las ONG de salvamento continúa. El ministro del Interior italiano, el ultraderechista Matteo Salvini, ha advertido una vez más este jueves de que las ONG que operan en el Mediterráneo central para rescatar a migrantes "no tocarán suelo italiano", en referencia al nuevo caso de una organización alemana que acaba de rescatar a 224 personas frente a Libia.

Salvini ha intervenido en sus ya habituales directos en las redes sociales para explicar qué está sucediendo con el barco "con bandera holandesa" de la ONG Lifeline que ha rescatado a unos 224 migrantes y les ha acusado de no respetar las órdenes de la Guardia Costera italiana y los agentes libios. Estos últimos han sido acusados en reiteradas ocasiones por las organizaciones humanitarias que operan en el Mediterráneo de numerosos abusos.

"La Guardia Costera italiana les ha escrito para que no se movieran, que se ocupaba Libia, pero estos desgraciados, incluso poniendo en peligro la vida de los inmigrantes en estos botes, no han escuchado a nadie y han intervenido cargando su cantidad de carne humana a bordo", ha dicho Salvini.

La organización Lifeline ha asegurado en la mañana de este jueves en Twitter que se encontraba inmersa en una operación de rescate y que requerían refuerzos de la Guardia Costera italiana o de buques mercantes. La ONG urgido en la red social a que le faciliten un puerto seguro para las 224 personas rescatadas, dicen, "en aguas internacionales, de conformidad con el derecho internacional". "El Lifeline era el dipositivo mejor equipado en escena, debido a una situación que necesitaba respuesta inmediata", ha dicho.

LIFELINE urges a Port of Safety for 226 people rescued in international waters, in line with international law. The LIFELINE was the best equipped asset on scene, due to a situation in need of immediate response, ppl had been taken on board. #apriamoiporti https://t.co/jUNNUQszF6