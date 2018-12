Los países del euro llegan a un acuerdo de mínimos en el último minuto para reforzar la unión bancaria

A principios de año, se pospuso para el verano. En verano, se pospuso para final de año. Y a final de año, tras 18 horas de reunión y con una cumbre de líderes prevista para la próxima semana, los ministros de Economía y Finanzas de la zona del euro han llegado a un acuerdo de mínimos: un fondo de emergencia para atajar crisis bancarias y para fortalecer las competencias del fondo europeo de rescate.

"Ha sido una negociación muy dura, pero el resultado es un gran avance en algunos temas clave", dijo poco después el presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, en la rueda de prensa.

El elemento más tangible de la reforma es la creación de una red de seguridad, backstop, para la Unión Bancaria. Se trata de un mecanismo anunciado en 2013, ya acordado, pero sobre el que faltan detalles y la fecha de su introducción –prevista para 2024 pero susceptible de adelantarse–.

We all know that we can only advance with the deepening of #EMU step by step. Tonight we have taken some important steps along what is a long and difficult road. Now it is up to the Euro Summit to endorse this agreement and clarify the way forward on the outstanding points.