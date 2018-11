La banca española supera los test de estrés en Europa con Banco Sabadell con la nota más baja

La Autoridad Bancaria Europea (EBA, en sus siglas en inglés) ha publicado este viernes el resultado de sus test de estrés, realizados cada dos años. Los bancos españoles han superado con amplitud las exigencias de ratios de capital en el caso de los escenarios económicos más complicados. La peor nota, eso sí, la cosecha la entidad catalana Banco Sabadell.

Los test de estrés son un examen al que se somete la gran banca europea por parte de la EBA, el supervisor del sector a nivel comunitario. Se trata de pruebas para conocer qué capacidad de respuesta con el capital con el que cuentan para situaciones base, con un crecimiento normal de la economía, o adversas, si esta entra en crisis. Este escenario adverso consiste en una hipótesis en la que el crecimiento se desviara un 8,3% respeto a las previsiones del BCE, el desempleo creciera un 3,3% y el IPC un 1,9%.

Si bien la EBA no da notas de "aprobado" o "suspenso" y no hay un umbral de referencia que tuvieran que superar, los mercados tienen a considerar suspenso una entidad que en el escenario estresado no supere el 5,5% de ratio. En este caso se recomendaría la recapitalización del banco en cuestión o la desinversión de activos tóxicos.

Las entidades españolas superan con amplitud estos ratios, conocidos como CET-1 o Tier 1, que ponen en relación el capital de los bancos con sus activos ponderados por riesgo. En lo que se refiere al escenario más estresado, la mejor parada saldría Banco Santander, con un ratio CET-1 de 9,2% para el año 2020. Le sigue CaixaBank, con el 9,11%, seguido por BBVA, con el 8,8%, y cierra la lista Sabadell, con el 7,58%.

El Banco de España ha emitido un comunicado en el que asegura que los resultados para la banca española muestran una "resistencia considerable" para el caso de la situación más adversa en la economía. El organismo supervisor español ha achacado estos resultados a la mejor situación de partida de las entidades, "que han avanzado en el saneamiento de sus balances y han incrementado sus niveles CET 1 en relación con ejercicios anteriores". Remarca por último que la caída media de capital en el peor escenario "es menor a la observada en el conjunto de la muestra europea".

Entre el resto de europeos estudiados, todos obtienen ratios superiores a las exigencias. Entre los peores parados en este proceso han sido los británicos Barclays, con el 6,37%, y Lloyds, con el, 6,8%, y el italiano BPM, con el 6,67%.

Entre el resto de grandes bancos europeos, las vistas estaban puestas también en la nota que pudiera obtener el Deutsche Bank, la mayor entidad alemana que viene de obtener pérdidas en los últimos tres años. Finalmente, su ratio trazado por el BCE para el 2020 en el peor de los momentos se situaría en 8,14%. También en Alemania, otro de los grandes grupos, Commerzbank obtiene un 9,93%.

Otros bancos destacados en Europa también obtienen aprobados holgados con las necesidades de capital. El francés BNP Paribas obtiene un 8,64%, mejor que el 7,61% de Société Générale, pero por detrás del 10,21% de Credit Agricole. Los analistas también estaban atentos a la evolución de los bancos italianos, los peor parados en el ejercicio de 2016. Exceptuando a BPM, UniCredit obtiene un 9,34% e Intesa sanpaolo un 9,66%. En Holanda, Rabobank e ING se quedan en el entorno del 11%. El informe de este año dejaba fuera a la banca portuguesa y griega.

La EBA asegura en su comunicado que la media de los ratios de los 48 bancos estudiados para el escenario adverso de aquí a 2020 se sitúa en el 10,1%. El supervisor destaca que los esfuerzos por recapitalizar los bancos durante los últimos años se han traducido en una mejora de la fortaleza de las entidades europeas ante un empeoramiento de la economía.

Por su lado, el BCE, bajo cuyo paraguas se encuentran 33 de esas 48 entidades, ha destacado que la media de ratio de capital al final del periodo en el peor de los casos es del 9,9%, frente al 8,8% que se alcanzó en los exámenes de 2016. " Los resultados confirman que los bancos participantes son mucho más resistentes a las perturbaciones macroeconómicas que hace dos años", ha remarcado Daniele Nouy, presidenta del consejo de supervisión del BCE.

Pese a ello, el organismo supervisor de la zona euro remarca en un comunicado que estos resultados no deben dejar de lado los retos que afronta el sector financiero durante los próximos años. En este sentido, remarca la necesidad de adaptarse a los modelos de negocio actuales y convivir con los problemas heredados del pasado.

La EBA ha aumentado las exigencias para este año y ha reducido el número de entidades que se deben examinar. En España se ha estudiado únicamente a Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell. Bankia, que participó en 2016, la última vez que se publicó, ha quedado eximida de examen por encontrarse inmersa en la fusión con BMN. En la anterior ocasión sí participó Banco Popular que, aunque aprobó, se confirmó que estaba en una situación más débil que el resto de sus rivales españoles.

Escenario base

El informe de la EBA también muestra cuál será la situación de los bancos en el caso de que la economía siguiese con las previsiones marcadas por el BCE. En este caso, los bancos españoles superarían su situación actual. El mejor parado, de nuevo, sería Banco Santander, como la entidad española más solvente con un ratio del 13,87%, frente al 10,8% del cierre de 2017. CaixaBank obtendría un 13,60%, frente al 11,65% y BBVA pasaría del 11,04% hasta el 12,72%. Sabadell, que en 2017 tenía la mejor nota con el 12,79%, se quedaría como el peor parado con el 12,89%.