La UE acuerda prohibir la publicidad política financiada por terceros países tres meses antes de las elecciones

La UE ha llegado a un acuerdo para regular los anuncios políticos. La intención de la nueva regulación, que ahora tendrá que ser ratificada por los gobiernos de los 27 en el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, es dar una mayor transparencia a la publicidad con fines políticos pero también combatir las injerencias extranjeras en los procesos electorales europeos. Para ello, los legisladores de la UE plantean una prohibición de ese tipo de anuncios tres meses antes de las elecciones o de la celebración de referendos.

La nueva legislación afectará a la publicidad política, que es a que se enmarca en la “preparación, colocación, promoción, publicación, entrega o difusión de mensajes por, para o en nombre de actores políticos, a menos que sean de naturaleza puramente privada o puramente comercial; o que puedan y estén destinados a influir en el comportamiento de voto o en el resultado de unas elecciones, un referéndum o un proceso legislativo o reglamentario, a nivel de la UE, nacional, regional o local”, según explica el Consejo de la UE en un comunicado.

A ese tipo de publicidad se le aplicarán unas normas con las que la UE pretende dotar de una mayor transparencia para que los ciudadanos y periodistas puedan conocer quién está detrás de la misma: quién lo financia, dónde está establecido, lo que ha pagado por el anuncio y el origen de la financiación, entre otros datos. La Comisión Europea establecerá un depósito público de todos los anuncios políticos online y datos relacionados, que estará en marcha 24 meses después de que se pongan en marcha las normas y una duración de siete años.

“Se trata de un gran paso para proteger nuestras elecciones y lograr la soberanía digital en la UE. Los ciudadanos podrán detectar fácilmente la publicidad política online y quién está detrás de ella. Las nuevas normas dificultarán que agentes extranjeros difundan desinformación e interfieran en nuestros procesos libres y democráticos. También hemos garantizado un entorno favorable para las campañas transnacionales de cara a las próximas elecciones al Parlamento Europeo”, señala el eurodiputado de Renew Sandro Gozi, que ha pilotado las negociaciones por parte de la Eurocámara.

Una vez que el texto legal sea ratificado por el Consejo y el Parlamento, habrá un periodo de 18 meses para que las normas apliquen, salvo una parte -relativa a la publicidad transfronteriza, que sí estará vigente para las elecciones europeas de junio de 2024-.

Los proveedores de publicidad sólo dirigirse a los usuarios que hayan proporcionado específicamente sus datos para fines de publicidad política online y se prohibirán los anuncios políticos basados en perfiles que utilicen categorías específicas de datos personales como origen étnico, religión u orientación sexual, así como el uso de datos de menores.

Lo que no estará sujeto a la normativa son los boletines enviados por partidos políticos, fundaciones u otras organizaciones sin fines de lucro a sus miembros porque no se consideran publicidad política. También existe la salvaguarda para las opiniones personales o políticas, así como los contenidos periodísticos que no estén patrocinados o las campañas específicas de los partidos en las campañas electorales.

La nueva normativa prevé sanciones en caso de reincidencia en el incumplimiento de las reglas que, de acuerdo a la ley de servicios digitales, pueden ascender hasta el 6% de los ingresos o el volumen de negocios anual de un proveedor de publicidad.