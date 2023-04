Los juguetes eróticos en pareja no apartan, aportan

Cuando los succionadores de clítoris estaban en su momento de mayor gloria, surgieron algunas voces de hombres heterosexuales que, medio en broma medio en serio, temían que ese juguete erótico les quitara puntos ante sus parejas, pudiendo llegar incluso a que les sustituyeran. Viniendo de una tradición en que las mujeres heterosexuales estamos en déficit orgásmico y con todos los chistes sobre la misteriosa ubicación de clítoris, puede ser hasta comprensible que un juguete que facilita llegar al clímax y lo hace actuando en ese punto maravilloso de placer generara ciertos recelos.

Comprensible hasta cierto punto porque un encuentro sexual con otra persona no se reduce a un orgasmo, se expande al contacto piel con piel, a la comunicación, a la empatía, a las risas, al placer compartido... Se expande a la satisfacción sexual de todas las personas implicadas, que es más que llegar al clímax.

Así que por si quedaba alguna duda, los juguetes eróticos no van a sustituir a nadie en la cama. A nadie que tenga en cuenta y se preocupe por el placer de su pareja, claro está, aunque luego sea más o menos habilidoso encontrando el clítoris. Pero no solo es que no aparten, es que además aportan beneficios en la vida erótica compartida.

La vida sexual en pareja, y más cuando se lleva un tiempo juntos, corre el riesgo de caer en la monotonía, es decir, hacer siempre lo mismo como si se siguiera un guion. Por eso introducir novedades es siempre recomendable para mantener la ilusión y no caer en el tedio de “uf, ya sé cómo va a ir”. Por eso los juguetes eróticos son una buena opción, ofrecen muchas posibilidades y para todos los gustos. El anillo de placer TOR™ 3 de Lelo, marca sueca de estilo de vida y de diseño, especializada en objetos de placer de lujo, puede ser una muy buena opción. TOR™ 3 es un anillo vibrador para parejas, fabricado en silicona ultrasuave de alta calidad y conectado a una aplicación que transmite vibraciones a ambos miembros para mejorar las sensaciones. Se utiliza la app para controlar el dispositivo, personalizar tu placer y lograr una satisfacción mutua más intensa.

Más allá del propio uso del juguete, el hecho de preparar ese encuentro en pareja puede resultar también muy excitante. Quedar una tarde para o bien ir a una tienda física o bien navegar por su web y escoger qué objeto apetece probar, mientras se habla de posibilidades y se fantasea con situaciones puede resultar un estupendo “preliminar” que vaya calentando y generando deseo. No hay que olvidar que activar nuestra mente en lo erótico es fundamental para el deseo y el disfrute. Así que cualquier juego compartido que ayude a ello, bienvenido sea.

Otra gran ventaja de los juguetes sexuales es que ayudan a descubrir nuevas sensaciones. Al tener diferentes modos de vibración (por ejemplo TOR™ 3 tiene ocho modos diferentes, desde toques suaves a pulsaciones más largas e intensas) se consiguen estímulos diferentes que pueden hacer descubrir nuevas formas de disfrutar. Además, muchas veces los juguetes permiten explorar nuevas zonas del cuerpo o llegar a algunas menos accesibles.

El uso de juguetes estimula la imaginación. Puede hacer pensar en situaciones, momentos o formas de usarlo. Un vibrador puede colocarse en diferentes partes del cuerpo para ir jugando con diferentes sensaciones. Unas cintas pueden usarse para vendar los ojos o para atar las manos. Se trata de fantasear con diferentes posibilidades y llevarlas a cabo hasta descubrir qué efectos tienen. Hay que ver los juguetes más allá de una simple estimulación mecánica, porque son mucho más. Son una fuente de creatividad y placer.

Satisfacción sexual en la pareja

Varios estudios han encontrado una fuerte relación entre satisfacción sexual y calidad, estabilidad y satisfacción en las relaciones de pareja. Es decir, una vida sexual rica y excitante genera unión y complicidad en la pareja. Aunque cabe decir que la relación también podría ser a la inversa: una buena relación de pareja fomenta la satisfacción sexual. Sea como sea, hay una cosa clara según hemos visto y es que los juguetes eróticos ayudan a la satisfacción en la vida sexual, tanto individual como en pareja y sentirse bien en el plano sexual sin duda tiene beneficios positivos, tanto con uno mismo como compartidos.

Otros factores asociados a la satisfacción sexual en pareja tienen que ver con la duración del vínculo. Una relación de pareja estable estaría relacionada con una mayor satisfacción sexual. También una mayor frecuencia de relaciones sexuales, orgasmos consistentes, distribución equilibrada de la iniciativa y mayor variedad de prácticas sexuales son factores que se relacionan con una valoración positiva de la vida sexual, según el artículo científico Satisfacción sexual: revisión de los factores individuales y de pareja.

Uno de los puntos a tener en cuenta es la variedad de prácticas sexuales y aquí los juguetes sexuales vuelven a postularse como buenos compañeros. Desde opciones más tecnológicas y sofisticadas, hasta las más sencillas se pueden introducir en una noche apasionada para dar variedad al encuentro. Solo con introducir un juguete ya estamos aportando novedad a ese guion que a veces llevamos ya que va a provocar nuevas sensaciones y situaciones. Además, hay aplicaciones que permiten hacer más única la experiencia, como la de LELO, consiguiendo así personalizar el placer de forma integral para poder gozar de una experiencia única.

Los juguetes eróticos en pareja son un gran aliado para la vida sexual. Ahora bien, no basta solo con ir a la tienda y comprarlo. Trabajar conjuntamente el deseo y la imaginación para luego incorporar el juguete es la clave del éxito.