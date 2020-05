Una fiesta de cumpleaños acaba en Badajoz con un contagiado y 18 personas aisladas

Un cumpleaños con más asistentes de los permitidos ha acabado en la comarca sanitaria de Badajoz con una persona contagiada del virus y otras 18 en observación y aisladas en sus casas, un hecho que de convertirse en brote impediría a esa zona aspirar al pase a fase 3.

Así lo ha advertido el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad y Política Social, José María Vergeles, que ha dado una rueda de prensa a primera hora de la mañana en Mérida para avisar de la situación y reclamar responsabilidad a los ciudadanos porque “el virus no se ha ido, sigue aquí”.

“Me preocupa el caso de contagio en Badajoz, con 18 contactos, según la ficha epidemiológica ha sido un cumpleaños con más personas de las permitidas. Esto debe hacernos pensar sobre actitudes que son excepcionales, estamos sabiendo responder en general, pero que hay que señalarlas, esto es algo que se podría haber evitado. Si no somos capaces de ser responsables hasta las últimas consecuencias con precaución, higiene, distancia social, mascarillas donde no sea posible esa distancia, nos enfrentaremos a un brote y la consecuencia es que esa zona, área o ámbito que sea no nos permitirá seguir avanzando a fases siguientes, lo hará el resto de la región pero no esa zona”.

“Ni los empresarios se lo merecen”, ha añadido, “ni los sanitarios, ni los que se han dejado su vida, ni el resto de sociedad, así que ante el primer fin de semana que vamos a vivir en fase dos, insistir en la distancia de dos metros, respeten los aforos en comercios, locales de ocio y culto".

Según ha explicado, esta persona, que no vive en la ciudad de Badajoz pero sí dentro de ese área de salud, ha dado positivo tras haberse presentado en los servicios sanitarios con síntomas y hacérsele la prueba PCR; aunque la fiesta no fue en la comarca pacense, los contactos posteriores sí han tenido lugar en la misma.

Se ignora, añadía el consejero, si cuando acudió al cumpleaños estaba infectada. "No lo sé, es lo que estamos averiguando".

7 contagios y 43 contagios

Ayer se produjeron en la región 7 contagios, con 43 contactos que “ahora hay que vigilar, seguir, aislar, monitorizar, PCR si hace falta, y están confinados en sus casas”.

“Me preocupan también dos contagios en el área de Cáceres, que sabemos de dónde vienen pero que se han movido y generado un volumen importante de contagios, quince”.

De los siete casos confirmados ayer uno fue el mencionado en el área de salud de Badajoz, cinco en Cáceres y otro en Coria: “ Suponen un repunte respecto a días previos, que no se producía desde mediados de mayo, pero el dato positivo que dice que aún podemos controlar la situación es que esto no puede ser considerado brote, y no lo es porque no están concentrados en un sitio, pertenecen a distintas zonas de salud”.