Aburto: “Bilbao es una ciudad plural. Soy el alcalde de todos, no sólo de los nacionalistas”

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, aboga por que en Euskadi se "avance" hacia mayores cotas de autogobierno pero "juntos" entre nacionalistas y no nacionalistas para evitar "una sociedad rota". Este proceso requiere de "tranquilidad, consenso y pasos sosegados", entiende. "No quiero la unilateralidad ni la experiencia catalana", ha asegurado. Tras afirmar que él se siente "nacionalista vasco" y su "nación es Euskadi", ha reiterado la necesidad de buscar acuerdos. "Euskadi es un territorio plural, Bilbao es una ciudad plural, y yo soy el alcalde de todos y todas. No soy el alcalde de los nacionalistas. Jamás le he preguntado a nadie cómo piensa, sino qué problema tiene y ver si puedo solucionarlo", ha manifestado.

Urkullu: "Asumo las críticas. No he sabido explicar a la sociedad que debemos aprender a vivir con el virus"

Saber más

En una entrevista concedida a Europa Press, Aburto ha destacado que Euskadi "es un territorio plural", en el que, aunque "nadie es imprescindible", todos son "necesarios". Para el regidor de la capital vizcaína, más autogobierno se traduce en "más bienestar y más calidad de vida". "Lo hemos venido demostrando durante muchos años. Lo que yo no quiero es una sociedad rota. Eso lo tengo claro, no quiero la unilateralidad ni la experiencia catalana. Quiero avanzar juntos hacia mayores cotas de autogobierno, y eso requiere tranquilidad, consenso y pasos sosegados", ha insistido.

Aburto ha apostado por que el actual modelo de Concierto Económico vasco se traslade al ámbito político. "El concierto político es una posibilidad que yo comparto y que tiene que ver con la bilateralidad. No creo en las medidas unilaterales porque nunca llevan a buen puerto", explica el regidor.

Ante la consideración de EH Bildu de que ahora hace falta "más que nunca" lograr una mayor soberanía para gestionar situaciones como la pandemia de la COVID-19, Aburto ha considerado que no hay "momentos adecuados o inadecuados" para progresar en el camino de conseguir un mayor autogobierno. En este sentido, ha recordado que en Euskadi no se ha dejado de trabajar "en el día a día", también en la gestión del coronavirus", ha recordado que "ni siquiera durante la pandemia Bilbao ha parado". "Pues, con el tema de la identidad y el marco de autogobierno, pienso igual. Claro que hay que seguir trabajando. Dicho esto, hay que buscar los consensos adecuados", ha insistido.

Aburto, en todo caso, ha sido muy duro con la izquierda abertzale. Le ha emplazado a "dar ya un paso decidido" para abordar una reflexión ética de la violencia de ETA, y ha considerado "reprobables" las "loas" a quienes han asesinado. "Lo que es de una escasa ambición es la nueva dirección política que ha creado Sortu, donde la presencia de miembros de ETA es relevante", en alusión al último jefe de la organización terrorista, David Pla, que ha pasado a formar parte de la ejecutiva de la formación de la izquierda abertzale. "Quizá es de eso de lo que algunos tienen que dar cuenta", ha apuntado.

El alcalde de Bilbao cree que "es absolutamente necesario" que la izquierda abertzale aborde "una reflexión ética". "Que no se tiente tanto la ropa a la hora de hacer un diagnóstico de lo que ha ocurrido en este país, del sufrimiento que ha generado ETA en este país, también del sufrimiento de otras violencias como el GAL o las del Estado. Es el momento de dar un paso ya decidido, abierto, transparente", ha reiterado. Por ello, ha calificado de "decepcionantes" las declaraciones realizadas por representantes de Sortu con motivo del fallecimiento de el preso de ETA Antton Troitiño. "Ningún fallecimiento es querido, pero cuando alguien tiene 22 asesinatos a sus espaldas, que se esté loando la figura de esa persona es, de todo punto de vista, reprobable", ha añadido.

El alcalde de Bilbao ha asegurado que no piensa todavía en la próxima cita electoral de 2023 y en qué posibles coaliciones podrían surgir. No obstante, ha recordado que, en la actualidad, está en vigor "un acuerdo de Gobierno entre dos partidos diferentes", el PNV y el PSE-EE. A su juicio, el Ejecutivo refleja "cómo es Bilbao, plural". Se trata, según ha puntualizado, de "un equipo de gobierno sólido, un único equipo de gobierno, que funciona bien". Por ello, ha indicado que "lo que funciona bien, si se puede no cambiar, puede ser una vía". "A partir de ahí, ya llegará ese momento. Trabajaremos, sin ninguna duda en buscar lo mejor para Bilbao", ha dicho.

Respecto a la posibilidad de un pacto con EH Bildu, ha asegurado que, en la actualidad, existe "una buena relación" en el Ayuntamiento, en el que la coalición soberanista "está siendo positiva" para "aportar soluciones" y "su visión de la ciudad". "Hemos llegado a muchos, muchos acuerdos", ha indicado. Sin embargo, ha advertido de que "a algunos les falta todavía dar algunos pasos" en "esos planteamientos que se hacen públicos, esos pasos que se van dando" y que son "de una enorme importancia". "No olvido mi pasado en el Departamento de Interior, en el equipo de Juan Mari Atutxa; y es que vivimos unos tiempos, por fortuna, muy diferentes, muy ilusionantes", ha señalado.

Preguntado por si repetiría como candidato a alcalde por el PNV, ha confesado encontrarse "muy fuerte, muy ilusionado". "Tenemos una ciudad con muchos proyectos, y si el partido cree que soy la persona adecuada, sabe cuál ha sido siempre mi situación, mi actitud, y siempre estar al servicio del partido", ha concluido.