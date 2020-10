La Diputación se reúne con los alcaldes de Gipuzkoa para abordar la situación "antes de que se vaya de las manos"

El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, mantendrá en la tarde de este martes una reunión telemática con los alcaldes del territorio para analizar la situación de la pandemia, en la que también tomarán parte los diputados Maite Peña y José Ignacio Asensio. En el encuentro se tratará de "ver cómo podemos abordar esta situación antes de que se nos vaya de las manos y que nos encontremos en una situación todavía peor, y compartir alternativas", según ha apuntado la portavoz foral, Eider Mendoza.

En rueda de prensa, Mendoza ha actualizado el impacto que la COVID-19 está teniendo en los recursos forales de políticas sociales, según informa Europa Press. Entre las personas usuarias de las residencias de personas mayores hay 63 casos positivos: tres en la Residencia Santa María Magdalena de Hernani, 29 en Alai-Etxe de San Sebastián, 6 en Mizpirualde de Bergara, 1 en la Residencia La Paz, 8 en Berra, y 7 en Lamourouse, las tres en San Sebastián, 8 en Argixao de Zumarraga y una en Hermano Garate - San Ignacio de San Sebastián. De estas personas, seis se encuentran en el hospital y 54 en la planta social del Hospital de Eibar o en el centro de referencia San José de Ordizia, ya que en estos dos recursos se atiende a las personas usuarias de las residencias que han dado positivo por COVID-19. El objetivo de estas infraestructuras es sacar casos positivos de las residencias para reducir el riesgo de contagio y poder seguir realizando visitas. Desde el 11 de agosto, han fallecido 33 y 70 han superado la enfermedad.

En el caso del personal de las residencias de personas mayores, a día hoy hay 58 trabajadores con diagnóstico positivo, en 21 residencias diferentes. En la segunda ola, por su parte, ya son 97 las personas trabajadoras que han superado la enfermedad. En el caso de los centros de día, en la última semana se han detectado 10 nuevos positivos y en los recursos de atención a personas con discapacidad se han detectado otros 17 casos: en un centro de día (1), en cuatro residencias (15) y en una vivienda (1). La red foral de este ámbito dispone de 412 plazas en residencias y 474 en viviendas. En la red de inclusión social, por otra parte, no hay positivos. En esta red se incluyen 54 recursos, 225 plazas en residencias y 192 en viviendas. Tampoco en el caso de los recursos destinados a menores, donde hay 400 plazas, se ha detectado ningún positivo. Hasta ahora la Diputación, en colaboración con los profesionales de la DYA, ha realizado 28.346 pruebas PCR, casi 5.000 la semana pasada: 2.219 entre las personas residentes y 2.256 entre el personal de las residencias.

"Dar la vuelta"

Eider Mendoza ha mencionado el ejemplo de Navarra y ha alertado de que "es la perspectiva que podemos tener en caso de que continuemos con esta evolución negativa". Por ello, ha insistido en que "está en mano de todos nosotros dar la vuelta a esta situación" porque "lo más importante es ser conscientes de la situación tan difícil que tenemos". "A pesar del sacrificio que hemos estado haciendo hasta ahora y de lo dificultoso de la situación y de que, efectivamente, es muy incómodo en ocasiones, tenemos que seguir realizando un esfuerzo para ponerle freno a la COVID-19, que tiene un impacto enorme en nuestra salud y en nuestra economía", ha expresado.

Por ello, la portavoz foral ha advertido de que "si no queremos tener escenarios que a nadie le gustan, tenemos que se conscientes de ello y seguir haciendo un esfuerzo". "La ciudadanía de Gipuzkoa está haciendo ese esfuerzo, se lo debemos agradecer, pero es momento de pedirle que lo siga realizando porque si no la evolución va a ser todavía más negativa y podemos encontrarnos con un panorama mucho más difícil aún", ha insistido. Tras reiterar que "mayor sería el sacrificio de tener que cerrar negocios, empresas y demás", Mendoza ha afirmado que "a nadie le gustaría llegar a esa situación", al tiempo que ha considerado que las instituciones deberán hacer "un esfuerzo de concienciación, de explicar mejor" porque "todos sabemos qué es lo que debemos hacer para hacer frente a la COVID-19 y, desgraciadamente, parte no se hace, pensamos que el peligro desaparece y eso no es verdad".

Preguntada por si está previsto adoptar nuevas medidas en las residencias, la portavoz foral ha señalado que "hay muchas posibilidades encima de la mesa y se van adoptando en función de las necesidades que se detecten". "La Diputación de Gipuzkoa durante todo este tiempo ha hecho un esfuerzo enorme, se ha volcado absolutamente con los centros de personas mayores puesto que eran los centros en los que estaban las personas más vulnerables, y todas aquellas medidas que se consideren positivas se irán adoptando", ha concluido.