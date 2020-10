En EiTB, las mujeres cobraron 1.851 euros anuales menos que los hombres en 2019

Según el III Plan para la Igualdad de hombres y mujeres de EiTB, que realiza un estudio de la brecha salarial en la plantilla -entre otras cuestiones-, en el año 2019 hubo una brecha salarial del 3,9%. Las mujeres, que representaban el 56,2% de la plantilla, cobraron un total de 1.851 euros anuales menos que los hombres. El informe, al que ha tenido acceso elDiario.es/Euskadi, también revela que en Euskadi Irratia, la brecha fue de un 5,8%, cobrando ellas 2.527 euros anuales menos. La cifra más destacada con respecto a la brecha salarial se registra en Eitbnet, que se dedica a la difusión de contenidos en línea para internet, donde las mujeres representaron el 53,7% y cobraron 7.535 euros menos que los hombres.

En EiTB, el año pasado, trabajaban 32 hombres y 42 mujeres. El sueldo medio anual de ellos fue de 47.201 euros, frente a los 45.351 euros de ellas. En el caso de la radio vasca, las 142 trabajadoras que había, cobraron una media anual de 40.564 euros, frente a los 43.091 que cobraron 161 trabajadores. En Eitbnet, trabajaban 29 mujeres y cobraron una media anual de 36.841 euros, mientras que 25 hombres cobraron 44.376 euros. La cadena que emite en euskera, ETB, es la que registra la brecha salarial más baja, con un 0,3%, cobrando las 272 trabajadoras 45.353 euros, frente a los 388 trabajadores, que tuvieron un sueldo medio anual de 45.480 euros.

A modo de conclusión tras estudiar estos números, el Grupo EiTB destaca en el propio informe que "todos los datos se sitúan por debajo de la media de Euskadi y debajo del 25%, que la legislación marca para activar acciones. Se realizó un análisis exhaustivo de todos los complementos salariales y no pudimos extraer ninguno como causa directa de esta desigualdad. Es la suma de medidas de conciliación, antigüedad, etc., ya que no se han detectado discriminaciones directas y dado que se han mejorado los resultados respecto a años anteriores, sospechamos que los cambios en la edad media de la plantilla irán corrigiendo paulatinamente la brecha".

En el apartado de conclusiones y cuestiones a mejorar, la cadena también admite que hay una "distinción vertical" en los puestos de trabajo de hombres y mujeres, por lo que hay una menor presencia de mujeres en puestos de mayor retribución económica, como los puestos de dirección. Además de una "distinción horizontal", que explica que las mujeres realizan tareas o tienen puestos menos valorados que los de los hombres. Como tercer factor, atribuyen la conciliación, que recae en manos de mujeres. "Las medidas que más se toman para poder cuidar a los hijos e hijas son las reducciones de jornada (...) la responsabilidad de cuidar a familiares recae principalmente sobre las mujeres", concluye el informe.

El estudio también incluye una encuesta a los propios trabajadores y trabajadoras, en la que se les preguntan cuestiones como si consideran que la selección en EiTB se hace de forma discriminatoria, si consideran la retribución de los trabajadores es discriminatoria, si en su opinión la promoción de la cadena es discriminatoria o si consideran necesaria la puesta en marcha de un Plan de Igualdad en la cadena.

Según los datos recopilados por la cadena pública vasca, casi un tercio de la plantilla de EiTB, un 29%, considera que la retribución se hace de manera discriminatoria. En cuanto a la selección, aunque el 87% de las personas piensan que la selección en EiTB se hace de forma no discriminatoria, dentro del grupo que considera que sí lo es, el 76,5% son mujeres. Un tercio de los y las trabajadoras considera que la promoción se hace de manera discriminatoria, y un 90% de la plantilla piensa que es necesario poner en marcha un Plan de Igualdad. Si se desglosa esa última cifra por sexos, el 94% de las trabajadoras y el 83% de los trabajadores consideran necesaria la puesta en marcha de un Plan de Igualdad.