Erne denuncia ante la Inspección de Trabajo la insuficiencia de mascarillas en la comisaría de Sestao, con seis positivos

El sindicato de la Ertzaintza Erne ha denunciado ante la Inspección de Trabajo la insuficiencia de mascarillas para el personal de la comisaría de Sestao (Bizkaia), en la que se han detectado un total de seis positivos por COVID-19, y la falta de PCR para el conjunto de la plantilla, de 265 trabajadores. La central policial ha advertido de que, "si no se toman medidas" oportunas para "defender la salud de los trabajadores", se verá obligada a acudir de nuevo a los tribunales. En declaraciones a Europa Press, el secretario general de Erne, Roberto Seijo, ha informado de que este pasado miércoles denunciaron ante la Inspección de Trabajo la aparición de seis positivos por PCR en la comisaría de la Policía vasca en Sestao (Bizkaia), así como la insuficiencia de mascarillas, ya que se distribuye a su personal de guardia "cuatro mascarillas para siete días".

Según ha afirmado, los responsables policiales aseguraban que el distanciamiento de metro y medio entre los trabajadores "no hacía necesario el uso de mascarillas en las dependencias". Erne recuerda, en su denuncia, que hay trabajadores "en contacto con los denunciantes" y que están presentes en las declaraciones con otros ertzainas que les comunican sus actuaciones policiales, lo que les obliga "a estar con la mascarilla puesta". "El Departamento no está cumpliendo con su obligación de velar por la salud de los trabajadores y lo hemos denunciado ante la Inspección de Trabajo, antes de que llegue a los tribunales por la vía que tiene que ir", ha dicho.

Seijo ha recordado que el pasado mes de abril los jueces les dieron la razón en una sentencia que condenó al Gobierno Vasco "por vulnerar los derechos fundamentales" y la central sindical va a exigir la ejecución de la resolución judicial "aunque esté recurrida ante el Supremo". Erne cree que el Ejecutivo autónomo "no adopta las medidas necesarias y urgentes" para proteger a los trabajadores de la Ertzaintza, como "las que deberían implementarse en los cambios en los vestuarios y otras medidas de desinfección continuada". "Si en este brote que se ha detectado en Sestao no se toman las mismas medidas que en otros centros de trabajo, entre ellas, la realización de PCR y se intenta ocultar, tenemos que denunciarlo a Inspección de Trabajo. Si no se toman medidas como el uso de mascarillas, tendremos que volver a los tribunales a defender la salud de los trabajadores", ha advertido el secretario general del sindicato. La comisaría de Sestao cuenta con unos 265 ertzainas, para los que Erne pide que se les realicen pruebas PCR, "algo lógico" para impedir que se reproduzcan las infecciones.