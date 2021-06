"La Euskadi actual se parece bastante más a la defendida por los socialistas que a la defendida por el nacionalismo radical", sostiene el periodista, exasesor y columnista de elDiario.es/Euskadi Javier Arteta, que este lunes ha presentado en Vitoria su libro 'Euskadi, cuarenta años después: Voces socialistas en el Parlamento Vasco 1980-2020', apadrinado por la Fundación Ramón Rubial. La tesis de quien llegó como asistente a la Cámara con Jesús Eguiguren durante su presidencia allá por 1987 y se jubiló en 2014 es que "el partido más antiguo de Euskadi", el PSOE, ha sido central en el desarrollo de la autonomía vasca y de sus grandes hitos, entre los que ha citado la puesta en marcha de Osakidetza, de la RGI, del metro de Bilbao, del derecho a la vivienda y hasta del Guggenheim.

Para Arteta, el PSE-EE es "un partido de izquierda vasco y español", "integra la realidad vasca y española, que no son incompatibles" y es "imprescindible para la gobernabilidad". De doce legislaturas, ha estado en el poder o como socio de Gobierno en ocho de ellas, aunque no es menos cierto que solamente ganó al PNV en escaños -y no en votos- en 1986, tras la escisión de EA, y que solamente ha tenido un lehendakari, Patxi López en 2009. Ahora mismo el partido tiene tres consejeros en el gabinete de Urkullu. En las elecciones de 2020 no consiguió recuperarse de la debacle de 2016, cuando tocó suelo con 9 escaños de 75, el peor resultado desde la fusión de la federación vasca del PSOE y EE en la década de 1990, y solamente ganó uno. Arteta advierte, en todo caso, de que es la única vez que estando en el Gobierno el partido ha crecido en fuerza parlamentaria. "Lo viejo no es garantía de que sea lo mejor. Pero la autodeterminación no es una bandera de la izquierda española", sostiene sobre la irrupción fortísima primero de Podemos y su paulatina caída.

En su libro, de más de 300 páginas, recoge cuatro décadas -6.300 horas de parlamentarismo- en 18 discursos socialistas. Hablan 'Txiki' Benegas, Ramón Jáuregui, Jesús Eguiguren e Idoia Mendia, así como el Patxi López que el 5 de mayo de 2009 se convirtió en lehendakari merced a los apoyos del PP. Esa intervención está recogida íntegramente. En la presentación, el autor ha recordado también que ETA asesinó a dos parlamentarios, a Fernando Buesa y a Enrique Casas.

El acto ha tenido lugar en el hotel Canciller Ayala de Vitoria con la asistencia de una veintena de personas. Ha ejercido de anfitriona la periodista de la Cadena Ser Eva Domaika y han acompañado a Arteta el exconsejero de Interior y exfactótum en el PSE-EE durante décadas, Rodolfo Ares, el delegado del Gobierno, Denis Itxaso, el actual portavoz parlamentario, Eneko Andueza, el consejero Iñaki Arriola y la teniente de alcalde de Vitoria, Maider Etxebarria. Domaika ha bromeado que quien escriba la versión del 50 aniversario del Parlamento deberá sumar un capítulo con todos los cambios que ha acarreado la COVID-19 en la Cámara, desde reuniones telemáticas a votos delegados.