Euskadi confirma que no endurecerá las restricciones pese a la subida de los contagios

Tras una breve reunión de menos de una hora, la mesa de crisis de la emergencia sanitaria en Euskadi, el órgano llamado Labi ha acordado no acordar nada. La reunión ha finalizado sin modificaciones significativas en el decreto de restricciones en vigor desde finales de junio y que supuso la tercera relajación de medidas tras el final del segundo estado de alarma a principios de mayo. Así lo había adelantado este periódico este martes y la decisión se fundamenta en que la subida de los contagios no está repercutiendo en más presión hospitalaria y en que la campaña de vacunación está citando ya a las personas que darán el 70% de inmunidad entre la población.

Otro verano de brote en brote: la pandemia reserva un 'déjá vu' con los jóvenes con más contagios que nunca

Saber más

El Labi, en todo caso, tampoco profundiza en la eliminación de medidas sanitarias. La subida de casos sí ha frenado los planes del lehendakari, Iñigo Urkullu, de acabar ya con la emergencia sanitaria, vigente desde mediados de agosto de 2020. Se prevé una comparecencia del propio Urkullu para este mediodía en la que se comunicará esta decisión y en la que se redoblarán los mensajes de prudencia. De esta manera, Euskadi no sigue la estela de pasos atrás en la desescalada de Cantabria, Navarra, Catalunya u otras comunidades autónomas.

En cuanto al ocio nocturno, cuyos horarios se habían puesto en cuestión de nuevo, formalmente los locales de las categorías 3 y 4 en sus licencias (discotecas o pubs) no pueden abrir, por lo que no habría posibilidad de cerrarlos. El matiz es que sí pueden operar como bares y locales ordinarios de restauración (grupos 1 y 2) siempre y cuando no abran las pistas de baile y se preserve el consumo en mesas y no en barra. En este sentido, cunde la convicción de que reducir el horario del ocio reglado sin toque de queda no eliminaría las aglomeraciones.

Euskadi afronta este verano en un contexto epidemiológico de claro repunte de los contagios pero, a diferencia de en 2020, combinado con una extensión continua de la campaña de vacunación. La tasa de incidencia acumulada de nuevos casos se ha disparado a 180 por cada 100.000 habitantes en 14 días en poco más de una semana muy marcada por la explosión de positivos entre los más jóvenes, con un nivel próximo a 2.000 entre los adolescentes de 17 y 18 años. Por el contrario, entre mayores de 65 años y de 80 años la afección es prácticamente simbólica.Las fiestas en algunas localidades como Hernani y los viajes de fin de curso a Mallorca, Salou o Conil se han saldado con centenares de positivos. No son precisamente asintomáticos los cuadros pero sí es cierto que la presión hospitalaria no se ha visto incrementada como en anteriores oleadas, al menos de momento. Otra de las características de esta fase es el fuerte incremento de la prevalencia de la variante delta del Sars-Cov-2. En una semana se han secuenciado 500 casos y se ha más que triplicado su presencia entre el conjunto de los contagios. En algunos brotes origina el 30-35% de los positivos.

En nuestros especiales interactivos, se pueden consultar todos los datos sobre la evolución de la pandemia en Euskadi, sobre los positivos y fallecidos en todas y cada una de las residencias de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y el avance día a día de la campaña de vacunación. También tenemos mapas con los brotes más destacados.