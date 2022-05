El exconsejero Azkarraga identificó un seguimiento del CNI en el centro de Vitoria por su trabajo con presos de ETA

El exconsejero del Gobierno vasco Joseba Azkarraga identificó un seguimiento de dos agentes del CNI en el centro de Vitoria. Como ha asegurado este lunes en una entrevista concedida a la Cadena Ser, el ahora portavoz de Sare, la red de apoyo a los presos de ETA, avistó a los agentes y avisó a la Ertzaintza, que les preguntó, ante lo que respondieron que contaban con un “mandato” para hacer el seguimiento.

El seguimiento al que se ha referido Azkarraga se habría producido una vez que había abandonado el Gobierno vasco. Cuando era miembro del PNV, fue diputado en el Congreso entre 1979 y 1982 por Álava y entre 1986 y 1989 por Gipuzkoa. En 1989, cuando ya se había integrado en Eusko Alkartasuna, surgida de una escisión del PNV, fue reelegido por Bizkaia. Fue también consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno vasco entre 2001 y 2009. “Llevaba bastante tiempo viéndolos. Creo que son bastante malos siguiendo a las personas, se les nota enseguida”, ha asegurado. Le resultaba “tan evidente” el seguimiento que decidió poner a prueba a quienes le seguían. “Montamos a la vez [que ellos] en el tranvía de Vitoria. Yo iba con mi hija. En una parada fui a hacer como que me bajaba, a ver si es cierto que me estaban siguiendo o no. Fui a bajarme y volví a subir y al otro casi le atropella el tranvía”, ha relatado.

Según ha contado, cuando ya se bajaron del tranvía en la última parada de la línea, las dos personas que lo seguían se sentaron en un banco cerca de ellos. Fue en ese momento cuando decidió llamar a un número que la Ertzaintza le había facilitado a su salida del Gobierno vasco. Le pidieron, según cuenta, que siguiera caminando hasta un bar, y, al ver que efectivamente le estaban persiguiendo, los ertzainas les preguntaron por qué les seguían. “Somos del CNI y tenemos un mandato para hacerlo”, asegura Azkarraga que alegaron. De ser así, esos agentes habrían cometido un doble quebranto de su deber de sigilo al revelar su identidad y el contenido de una operación.

Aun así, ese mismo día se los volvió a encontrar en otra zona de la ciudad, y decidió dirigirse a ellos él mismo. “Sois malísimos. Habéis suspendido. Os tenéis que presentar a los exámenes de septiembre, porque os he calado desde el primer momento”, cuenta que les espetó.

Iñaki Anasagasti, que fue diputado en el Congreso por el PNV entre 1986 y 2004 y senador desde 2004 hasta 2015, acompañaba a Joseba Azkarraga en esa entrevista y aseguró también haber sufrido “muchas experiencias” de espionaje. “En la época del 'plan Ibarretxe' y luego porque yo era muy 'monárquico' y hacía preguntas sobre la Casa Real y sobre el rey y sus salidas y sus amantes. Si algo han protegido el CNI y anteriormente el CESID ha sido a su majestad el rey”, relató. “En el tema de ETA valía todo, absolutamente todo”, añadió. Asegura que aprovechó una oportunidad para preguntar a Jorge Dezcallar, que fue director de los servicios de inteligencia entre 2001 y 2004, si el CNI espiaba a políticos electos. “Nunca. Aquí no se escucha jamás a un político electo”, dice que le juró.