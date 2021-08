Fallece con COVID-19 un usuario de las residencias de Gipuzkoa, donde quedan 28 casos activos

Si bien este miércoles las residencias de Gipuzkoa no registraron ninguna variación en los datos que brindan sobre sus residentes, la actualización de este jueves ha llegado con el fallecimiento con COVID-19 de uno de los usuarios de Ama Xantalen, en Irún. El brote de este centro, que ha llegado a acumular 18 positivos, se ha cobrado la vida de cinco de ellos. Además, quedan otros cinco casos activos. Mientras tanto, el único infectado que ha habido en Alai-Etxe de Donostia en agosto ha superado la enfermedad y el centro vuelve a quedar libre de coronavirus. En total, quedan en la provincia 28 casos activos: trece en Petra Lekuona de Oiartzun, nueve en Santa Cruz de Legazpi, cinco en Ama Xantalen de Irún y uno en Santiago de Villabona.

"La aparición de casos positivos en las residencias aun con un porcentaje altísimo de personal sociosanitario y también de residentes vacunado se corresponde con la situación general que hemos vivido", ha explicado la consejera, en referencia a los altos niveles de contagios en los que se ha movido Euskadi en las últimas semanas. "¿En quiénes va a tener mayor incidencia? En aquellas personas que tienen una situación basal más vulnerable, con patologías", ha asegurado, y se ha congratulado del efecto de la vacuna, que, por mucho que no brinde una protección total —explicaba—, sí provoca que la respuesta al contagio sea más positiva y que gran parte de los casos sean asintomáticos.

En marcha el nuevo protocolo

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ya está citando a los trabajadores de las residencias que vuelven de las vacaciones de verano para hacerles un test de saliva, tal y como prevé el nuevo protocolo acordado por el Departamento de Salud y las diputaciones este martes. La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha justificado la elección de este tipo de prueba porque facilita la toma de muestras, especialmente entre este colectivo, por sus características, y porque causa el mínimo de molestias: "No solo es el personal sociosanitario que atiende a nuestros mayores en las residencias, sino también los propios residentes".

"Durante el último año se ha venido haciendo un seguimiento tanto a los residentes como a los trabajadores", ha señalado Sagardui, que rebaja estos últimos cambios en el protocolo a una adecuación de los plazos de esa vigilancia ya existente. En la rueda de prensa ofrecida este jueves para informar de las últimas decisiones adoptadas por el comité de expertos que asesora a la mesa de crisis de la emergencia sanitaria, la consejera ha remarcado la coordinación que existe entre Osakidetza y las tres diputaciones forales, encargadas de la gestión de las residencias. "Todas están en el sistema de Osakidetza, porque las pruebas las hace nuestro sistema, nuestros laboratorios", ha apostillado.

La Diputación de Álava disintió del resto y en las últimas jornadas ha venido exigiendo un protocolo más férreo y que obligue a los gerocultores que no hayan recibido la vacuna a someterse a, en vez de una, dos pruebas por semana. "Es algo que está abierto. No se establece que no vayan a realizarse más pruebas cuando la situación así lo requiera", ha señalado la consejera en referencia a esas discrepancias, y ha negado que exista descoordinación entre las instituciones. Ya desde el martes, fuentes de Salud apuntaban que es cada diputación la que tiene la competencia y que puede ir más allá de este protocolo, que es de mínimos, si lo considera oportuno.

