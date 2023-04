Irún proyecta un pabellón multiusos en Ficoba para 10.000 espectadores

El Ayuntamiento de Irún trabaja en el diseño de un pabellón multiusos en la ciudad guipuzcoana, ubicado en el aparcamiento exterior de Ficoba, con un aforo de hasta 10.000 personas. El alcalde, José Antonio Santano, ha apostado por alcanzar un acuerdo interinstitucional para llevar este proyecto adelante. Santano ha convocado este miércoles una Junta de Portavoces para compartir con los grupos de la Corporación los últimos avances sobre el proyecto. En esa línea, según indica Europa Press, ha explicado algunas de las razones sobre las que se asienta esta iniciativa.

En primer lugar, ha señalado que el CD Bidasoa, “el único club vasco de alta competición que ha sido campeón de Europa y referente del balonmano en el País Vasco”, no podrá disputar sus partidos europeos en Artaleku porque “todo apunta que las exigencias de la competición serán incompatibles con un polideportivo cuya transformación, por otro lado, sería costosa y compleja”. “En ese horizonte, no concebimos la opción de que el club juegue fuera de la ciudad”, ha añadido. De este modo, el alcalde ha destacado que una nueva sede para el CD Bidasoa permitiría “construir un club fuerte socialmente y abrir la puerta a incrementar de forma sustancial un número de socios que a día de hoy está en el límite de su crecimiento por el aforo de la instalación”. Además, no ha descartado la posibilidad de que otros eventos y clubes de alta competición de Gipuzkoa puedan utilizar esa instalación.

Otra de las ideas puestas sobre la mesa por el primer edil irundarra son las posibilidades que este pabellón abriría a otros usos, principalmente conciertos y eventos de ocio con aforo de hasta 10.000 personas. “Este es el proyecto que presentamos con esa doble característica: aforos de hasta 5.200 personas sentadas para eventos deportivos utilizando gradas telescópicas, con posibilidad de generar una pista con capacidad de hasta 10.000 personas de pie, recogiendo el graderío”, ha detallado.

El Ayuntamiento de Irún entiende que la ubicación adecuada es el entorno de Ficoba, “sin que ello afecte al proyecto de su futura ampliación”. En su opinión, el pabellón aportaría al recinto ferial “gran complementariedad en ocio y espectáculos, sobre todo musicales”. Tras resaltar que la cercanía de Topo y tren tanto en Irún como en Hendaya “aconseja esa ubicación”, Santano ha indicado que el proyecto incorporaría un aparcamiento subterráneo de casi 700 plazas que, unido al exterior y subterráneo de Ficoba, “superaría ampliamente las 1.000 plazas”.

El alcalde, en ese sentido, ha señalado que el Plan General de Ordenación Urbana ya recoge en una parte de ese espacio la calificación urbanística de equipamiento deportivo, por lo que el primer paso sería la puesta en marcha del expediente que permita modificar el Plan General. Por último, el regidor irundarra ha asegurado que este proyecto requiere de “una colaboración interinstitucional” porque “sólo de este modo se podrá abordar con garantías de éxito”. Santano ya ha iniciado para ello contactos con la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Gobierno vasco y Consejo Superior de Deportes, “sin descartar que se puedan explorar otras fuentes”.