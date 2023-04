Juan Carlos I alarga su estancia en España con una parada en Vitoria no prevista en su agenda

El anterior jefe del Estado, Juan Carlos I, ha alargado su estancia en España con una parada no esperada en Vitoria tras su paso por Sanxenxo, en Galicia, donde finalmente no ha podido participar en las regatas como era su intención. Antes, pasó por Londres, donde vio un partido del Real Madrid masculino de fútbol. Por el momento, no ha mantenido ningún encuentro en esta expedición con el actual monarca, su hijo Felipe VI. El rey emérito, que abandonó el país en 2020 y fijó su residencia en el emirato de Abu Dabi tras la sucesión de informaciones sobre irregularidades económicas, ha viajado en su avión privado desde el aeropuerto de Vigo hasta el de Foronda a media tarde de este domingo.

Qué es y cómo funciona el derecho a la vivienda en Euskadi que ha entregado 2.253 casas desde 2015

Más

Juan Carlos I, a quien esperaban en el aeródromo un puñado de periodistas, camarógrafos y fotógrados, ha partido hacia las 18.00 horas desde Galicia y ha aterrizado en Vitoria pasada las 19.00 horas. En la pista le esperaban dos vehículos, uno marrón y otro azul. Ha bajado con dificultades las escaleras. Necesita el apoyo de muletas para caminar de manera autónoma. Es el primer viaje a Vitoria desde que, también en 2020, el todavía alcalde Gorka Urtaran acordara retirar el nombre de Juan Carlos I a una de las avenidas principales del barrio de Salburua, que ahora ha sido rebautizada como 8 de marzo.

El exmonarca tiene en la capital las estrechas amistades de los doctores Eduardo Anitua y Mikel Sánchez, que han atendido en varias ocasiones al monarca en sus consultas privadas. “Cuando aún reinaba, sus viajes al País Vasco eran absolutamente discretos. Nadie sabía que venía a Vitoria con cierta frecuencia”, contó Anitua en una entrevista a 'El Semanal'. “Siente un gran afecto por el País Vasco, porque vivió en San Sebastián y guarda muchos recuerdos”, añadió. El doctor se permitió apostillar que muchas de las informaciones publicadas sobre los movimientos económicos opacos del exjefe del Estado eran “falsas”. Anitua ya acompañó a Juan Carlos I a una corrida de toros en Bilbao después de la abdicación, concretamente en 2016.

Vitoria es también la ciudad en la que reside Iñaki Urdangarin y su familia. Urdargarin, condenado por corrupción, acabó trasladado a la cárcel alavesa de Zaballa e inició su semilibertad con un empleo en un bufete de abogados del centro de la ciudad. Allí conoció a su nueva pareja, lo que ha motivado su separación de Cristina de Borbón, hermana del actual titular de la Corona, Felipe VI. La más reciente aparición pública de Urdangarin en Vitoria fue con motivo de la salida de la Itzulia, la carrera ciclista vasca, donde mantuvo un encuentro con el director del Movistar, Eusebio Unzúe. Precisamente uno de los hechos que se investigaron en su momento fue la comisión que percibió por haber facilitado el cambio de patrocinio de ese equipo cuando dejó de llamarse Banesto y pasó a ser Illes Balerars.