La plataforma 'Euskal Eskola Publikoaz Harro' lamenta que no se hayan recogido sus peticiones en el pacto educativo

La plataforma de la escuela pública 'Euskal Eskola Publikoaz Harro' ha lamentado que no haya sido recogida ninguna de sus cuatro peticiones en el borrador del acuerdo educativo, titulado 'Bases para una educación del siglo XXI' que, una vez que recoja las enmiendas de los partidos, servirá de base para la nueva Ley de Educación. En un comunicado, ha criticado que el acuerdo "no incluye ningún compromiso para que la red pública sea prioritaria" y, al contrario, "equipara las dos redes, privada y pública, tratando igual a lo que es diferente y manteniendo así el actual sistema dual y discriminatorio".

El Gobierno vasco y EH Bildu acuerdan la "renovación" de la financiación de la concertada y ahondan en su sintonía educativa

Saber más

"Considera público lo que es privado con la excusa de ofrecer un servicio público. No apuesta por una escuela única ni plantea procesos de publificación. Continúa con la política privatizadora de siempre, sosteniendo con dinero de todos centros que no son de todos", ha denunciado.

En cuanto a su petición de limitar la financiación de los centros privados-concertados, 'Euskal Eskola Publikoaz Harro' ha apuntado que el acuerdo "aumentará la financiación de los centros concertados para que sean totalmente gratuitos" y ha incidido en que, "en lugar de actuar de forma inversa", dotará con más fondos públicos a los centros que "hasta ahora han incumplido la ley y que, gracias a ello, ofrecen mejores servicios". "Garantiza, por tanto, la financiación de los centros educativos que generan discriminación y segregación", ha añadido.

Segregación

Respecto a la segregación escolar, la plataforma ha opinado que el acuerdo "solo recoge buenas intenciones sobre el problema más grave que tiene nuestro sistema educativo" y no se prevé "ninguna medida concreta sobre políticas, planificación y procesos de matriculación que hagan frente a la segregación y garanticen la cohesión social". Tampoco se hace ninguna referencia a que el ciclo 0-3 sea totalmente público.

Finalmente, ha lamentado que "no hay voluntad de superar los modelos lingüísticos" ya que el acuerdo "sigue apostando por el marco trilingüe y no responde a la necesidad de implantar un modelo único de inmersión en euskera". "Sin euskera, no hay integración, sino fractura social", ha subrayado.

A su juicio, este acuerdo "margina, por tanto, a la escuela pública, no se enfrenta a la segregación, aumenta la financiación de la red privada y no universaliza el modelo de inmersión lingüístico". "En resumen, deja que la situación actual se mantenga como está y no es el que necesita la sociedad vasca en el camino de la cohesión, la igualdad, la justicia y la euskaldunización", ha concluido.