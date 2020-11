El profesor condenado por abusos sexuales en el colegio Gaztelueta del Opus Dei elude la entrada en la cárcel

La Audiencia de Bizkaia ha decidido este lunes que no ingrese en prisión el profesor del colegio Gaztelueta de Leioa José María Martínez Sanz. Este numerario del Opus Dei fue condenado a dos años por abusos sexuales continuados a un antiguo alumno. Es habitual que las condenas no superiores a ese tiempo queden suspendidas si el delincuente no tiene antecedentes, como es el caso, aunque la letrada de la víctima, Leticia de la Hoz, había apelado la pasada semana a las especiales circunstancias del caso para que se ejecutara la pena e incluso tiró del precedente de la entrada en la cárcel de Isabel Pantoja.

La familia del joven lamenta el "mensaje" de impunidad que se traslada, más aún después de que el Tribunal Supremo rebajara la condena inicial de once años a los dos actuales al considerar que la víctima no había narrado desde el principio los episodios más graves que sufrió. El propio Juan Cuatrecasas, ahora ya mayor de edad, se pronunció sobre esto en una entrevista con este periódico. "Sí que consideraría injusto que no entrase", reconoció al tiempo que dijo sentirse humillado por la resolución judicial de todo el proceso. Se puede leer aquí la entrevista completa.

El tribunal, en cambio, entiende que no hay riesgo de comisión de más delitos. La defensa de Martínez Sanz, además, había remarcado que no ha acabado su batalla judicial y que buscará una resolución favorable en el Tribunal Constitucional. Como primera reacción, el abogado del condenado, Eduardo Ruiz de Erenchun, ha reclamado la devolución del pasaporte, ya que se le había impedido viajar como medida cautelar. Muy al principio, tras conocerse los hechos, el ahora penado se refugió en el extranjero.