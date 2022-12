Los sindicatos de la Ertzaintza alertan de que el Tour podría no celebrarse en Euskadi por falta de personal

Los tres sindicatos principales de la Erzaintza, Erne, Esan y Euspel, han coincidido este viernes en que existe un “caos” en las unidades de tráfico de la Policía vasca. La consecuencia inmediata es que, según han denunciado, Álava este 24 de diciembre “no tendrá personal para atender e instruir los accidentes de tráfico con heridos”. La consecuencia posible en el futuro si no hay cambios es que el Tour, a su paso por Euskadi, “corre peligro de no celebrarse por falta de plantilla y medios”, en una situación de creciente “malestar” entre los ertzainas, que se encuentran “sobrepasados”, según Erne. En la misma línea, la segunda organización sindical, Esan, ha añadido: “O hay un número de efectivos adecuados a las necesidades de la ciudadanía en materia de seguridad vial y se garantizan unas condiciones laborales dignas o el Tour no será atendido por los agentes”.

En un comunicado, la central sindical Erne ha considerado que el Departamento de Seguridad “es incapaz de dar una solución, más allá de que desde Tráfico Bizkaia y Gipuzkoa se atienda los accidentes de otro territorio”. Además, ha recordado que ha denunciado “continuamente en todos los ámbitos internos” del Departamento dirigido por Josu Erkoreka “sin que resuelva la falta de personal”, informa Europa Press.

El sindicato ha criticado la falta de plantilla en Tráfico de la Ertzaintza, que “cuenta con una dotación de efectivos inferior a la que tendría que haber según la última Relación de Puestos de Trabajo, lo que implica una carga excesiva de las labores a desarrollar por los agentes que en la actualidad la componen”. “Desde el inicio del presente año, en repetidas ocasiones, el sindicato Erne ha denunciado tales hechos al Departamento de Seguridad, el cual ha omitido nuestras demandas, siendo denunciada la situación ante el servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Gobierno vasco”, ha informado.

En este sentido, ha apuntado que el pasado miércoles se dieron instrucciones a las unidades territoriales de Tráfico de Bizkaia y Gipuzkoa para que durante el turno de tarde-noche del día 24 de diciembre, Nochebuena, los servicios de investigación tendrán que atender e instruir los accidentes de tráfico con heridos que se pudieran producir en territorio alavés. “La situación viene derivada de la inexistencia de servicio de investigación en la unidad de territorial de Álava”, cree Erne, que continuará con “movilizaciones”.

Esan considera una “absoluta irresponsabilidad” la situación de Tráfico en Navidad. “Esto no hace sino evidenciar la absoluta desorganización en el que está sumida la institución de la Ertzaintza en todos y cada uno de los departamentos. En el área de Investigación, en Brigada Móvil, en Protección Ciudadana, en el área de Información, ... En todos. Esan lleva denunciando meses la situación de caos organizativo en el que están sumidas las unidades de tráfico”, apuntan en una nota. Y añade: “No hay más tiempo. El espacio para la negociación ha sido dinamitado por quien dirige este tipo de cuestiones con la más absoluta de las desidias mientras asume la realización de un evento deportivo como es el Tour”.

Una tercera organización, Euspel, ha apuntado igualmente a los problemas de Tráfico. “Ahora mismo no hay agentes para cubrir sus funciones. Es el resultado de las pésimas decisiones que se han venido tomando sobre esta fundamental unidad. Unas decisiones que habría que revertir para recuperar unas condiciones laborales bajo las que los ertzainas deseen desarrollar su carrera profesional. Significativo resulta que se convoquen 120 plazas de especialidad y hayan concursado tan solo 57 ertzainas, de entre los que se esperan 25 renuncias”, denuncian para recordar que este cuerpo cumple 40 años. “Y esta nefasta gestión se va a tener que enfrentar a un evento con tanta visibilidad como el Tour 2023. Una cita internacional que, con las presentes circunstancias, está abocado al fracaso. Desde el Departamento se venderá como otro éxito de gestión, siempre lo hacen, salga como salga, pero los ertzainas asumimos que, si no cambian mucho las cosas, la Ertzaintza no está preparada para alcanzar el nivel que esa prueba va a requerir. Faltan siete meses. Veremos si el tiempo nos da la razón”, abunda Euspel.