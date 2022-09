Trabajadores de la aerolínea Volotea en Bilbao denuncian ser despedidos por organizar elecciones sindicales

Siete trabajadores de la aerolínea Volotea en la base de Bilbao denuncian haber sido despedidos de la compañía por “organizar elecciones sindicales para negociar un convenio digno que regule su salario, derechos y condiciones laborales”. Los trabajadores, que forman parte de una plantilla de 110 personas, el 23% del total de la compañía, critican además, haber sido notificados de sus despidos tras un vuelo nocturno. “En pleno vuelo nos dieron el mensaje de que al llegar a Bilbao teníamos que ir a recursos humanos. Tuvimos el primer vuelo a medio día y llegamos a las 23.30. Cuando llegamos estábamos agotados y nos esperábamos lo peor. Nos recibieron con una carta modelo diciendo que nuestro rendimiento había bajado, cuando llevábamos todo el verano volando sin parar. Luego reconocieron que esas no eran las razones”, confiesa a este diario una de las personas afectadas, que tras la noticia asegura haber sufrido un ataque de ansiedad.

Falta de personal y huelgas en las aerolíneas convierten el verano en una odisea de retrasos, cancelaciones y maletas perdidas

Saber más

Cuatro de las siete personas despedidas estaban afiliadas al sindicato Comisiones Obreras (CCOO) y estaban organizando por primera vez elecciones sindicales, razón que consideran el desencadenante para los despidos. “Llevamos cuatro años trabajando en unas condiciones muy precarias y ahora que hemos decidido protestar por lo que consideramos que es justo nos hacen esto”, sostiene. Desde CCOO informan de que mantuvieron una reunión en julio con la dirección de la compañía para tratar de encauzar la situación desde la negociación. “En la misma, se valoraron varios asuntos como los tipos de contratos, la negativa de la empresa al disfrute de las vacaciones de sus trabajadores y trabajadoras o el salario. El sindicato entendía que se había abierto una vía de negociación que daría sus frutos a corto, medio y largo plazo, pero esta maniobra de la empresa nos coloca en posiciones totalmente enfrentadas”, denuncian.

“Después de esa reunión Volotea se sintió amenazada porque justo un mes después, cuando ya no nos necesitan porque los vuelos disminuyen al acabar el verano, nos echan”, sostiene otra de las personas afectadas. La mayoría de los trabajadores despedidos llevaban cuatro años en la compañía, pero hacía poco que los habían contratado como “fijos discontinuos”, es decir, puestos de trabajo con vacíos a lo largo del año en los que no recibían sueldo, pero sí podían pedir prestación por desempleo, algo que con los contratos anteriores no podían hacer. “Cuando estábamos fuera sin volar antes no cobrábamos ni el salario base de Volotea ni podíamos pedir el paro. Por eso protestamos con el tema, para que nos cambiaran el contrato y poder solicitar la prestación por desempleo los meses que ellos nos hacían no volar”, explica. Gracias a sus protestas, la empresa les cambió el tipo de contrato para poder pedir la prestación por desempleo, algo que los trabajadores consideraron una pequeña victoria en unas condiciones en las que aseguran que su salario base no asciende del Salario Mínimo Interprofesional.

“Cada año, cuando comenzamos a trabajar, nos pasa lo mismo. Al cobrar solamente el sueldo base el primer mes, no ganamos más que unos 500 euros, por lo que siempre tengo que pedir ayuda económica a mi familia o mi pareja. Hay mucha gente que cree que las azafatas cobran mucho, pero no es siempre así”, asegura otra de las trabajadoras, que en su caso lamenta que se enteró de su posible despido antes de salir a volar, algo que “pudo poner en riesgo la seguridad del vuelo” debido a su estado anímico.

“Ante la decisión de la plantilla de organizarse, la empresa ha respondido con la notificación de una serie de despidos en menos de 24 horas. Aún, es más, ha llegado a comunicar el cese de contrato con premeditación y alevosía, en pleno vuelo y después de una dura jornada de trabajo y tras aterrizar en el aeropuerto de Bilbao. Estas perversas maniobras solo pueden responder a prácticas antisindicales que pretenden dejar sin voz a los trabajadores y trabajadoras para imponer precariedad laboral y empleos sin derechos”, denuncian desde CCOO. Debido a esta situación, parte de la plantilla se ha manifestado en el Aeropuerto de Loiu en Bilbao este viernes y los trabajadores han anunciado que convocarán nuevas movilizaciones las próximas semanas.

Desde Volotea han informado a elDiario.es que “estas salidas han sido puntuales y corresponden a un número mínimo de personas que han causado baja por no haber superado el periodo de prueba o por incumplir los estándares de rendimiento de la aerolínea. Estándares que los empleados conocen y que son comunes a todo el personal de la compañía”. Misma justificación que recibieron en sus cartas de despido y que los afectados niegan rotundamente. “Hemos volado 95 horas en julio y 98 horas en agosto. Hemos tenido que hacer favores a la empresa como trasladarnos a Venecia para cubrir vuelos y nos dicen que nuestro rendimiento ha bajado. No tiene ningún sentido”, lamentan las personas afectadas, que no descartan tomar acciones legales contra la empresa por despidos improcedentes.