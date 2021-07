Trabajadores de Petronor protestan por el "injustificado" ERTE y la empresa anuncia que lo retirará "cuando recupere la actividad"

Petronor ha anunciado que mantiene su "firme compromiso" de retirar el ERTE en cuanto "exista la posibilidad de arrancar" las unidades que se encuentran paradas a raíz de "la reducción de la demanda de combustibles" por la pandemia, según apunta la empresa, que cuenta con el 40% de la producción paralizada. Así lo ha confirmado este miércoles, mismo día en el que se celebra el juicio que determinará si el ERTE está o no justificado.

Una treintena de trabajadores de Petronor, acompañados por otros de Tubacex, Novaltia, Bilboko Argiak e ITP, se han concentrado a las puertas del juicio que determinará si el ERTE aplicado por la empresa el pasado mayo está o no justificado para denunciar la actuación de la empresa y las condiciones laborales en las que se encuentran desde que se aplicó la medida, que afecta a más de 300 de los 1.000 trabajadores que cuenta la refinería de Muskiz.

Durante la concentración, que ha tenido lugar frente a los juzgados en Bilbao, Javier Losa, secretario del comité de empresa, ha denunciado que el ERTE está "totalmente injustificado". "El sector del refino hoy en día no tiene pérdidas. Sin embargo, hay quien se acoge a mecanismos legales para pervertir sus fines, buscando una forma de precarizar a la plantilla, creando de facto una bolsa de trabajo que utiliza cuando sea necesario, mientras el resto de los días cobran el paro", ha lamentado Losa.

Los trabajadores han denunciado que a raíz de la medida aplicada por la empresa, como faltan trabajadores, el sistema de vigilancia de las máquinas es menor y por tanto hay menos seguridad. "Una refinería se deteriora aunque esté parada y ese mantenimiento se está dejando de hacer", ha explicado.

Según informa Petronor, la decisión de realizar el ERTE vino porque "a pesar de que las previsiones apuntaban a una reactivación de la movilidad para inicios de este año, esta evolución positiva no se dio, lo que obligó a continuar con el 40% de la destilación parada".

Preguntado por si considera que las sentencias que declararon nulos los despidos de Tubacex pueden llegar a favorecer en el juicio a los trabajadores de Petronor, Losa ha indicado que se trata de situaciones diferentes puesto que en el caso de Tubacex, a diferencia de su empresa, "tiene despidos encima de la mesa". "Nosotros sabemos que cuando venimos a un juzgado estamos en el terreno de juego de la dirección. Entonces, tenemos la esperanza de que tengamos razón y se haga justicia, pero sabemos que en los juzgados no siempre se hace", ha confesado.

Iker Gonzalo lleva desde 2008 trabajando en Petronor como operador de una unidad. "No entendemos el ERTE porque estamos viendo que en una refinería a pesar de que hay ciertas unidades que están paradas, es necesaria la vigilancia de estas unidades. Tenemos una gran cantidad de trabajos pendientes que como estas personas están en casa no se están llevando a cabo. Al ser una refinería tenemos instalaciones críticas que se tienen que revisar periódicamente por obligación y no se están realizando. Lo que está generando este ERTE son también muchas horas extraordinarias, no somos operadores de una sola unidad, los operadores conocen varias unidades entonces el hecho de que haya personas en casa lo que acarrea es que el resto de compañeros de otras unidades estén doblando y esas personas que están en casa podrían cubrir esos puestos para evitar las horas extraordinarias", ha explicado Gonzalo a elDiario.es/Euskadi.

"El doble" de horas extra que en 2019

Mientras que la empresa justifica que las horas extras "se han reducido en las unidades afectadas por el ERTE un 25%" en comparación al año 2020 cuando las personas afectadas por el ERTE se encontraban trabajando, hasta situarse en una media de 1,6 horas extra al mes por persona, los trabajadores apuntan que "se han doblado" en comparación a las mismas fechas del año pasado. "Incluso se están acercando a las de 2019, año en que se efectuaron más de 67.000 horas en la refinería. En las unidades afectadas se han producido ya más de 800 horas en doblaje de turno", han asegurado los trabajadores.

El ERTE no solo afecta a los operarios de máquinas, también llega a los administrativos de la empresa. Una de ellas es Arantza, que lleva 15 años trabajando como administrativa en Petronor. "La situación es desproporcionada. Somos muchos los que estamos involucrados en el ERTE y para nosotros no tiene razón de ser. En el departamento en el que yo trabajo estamos todos afectados por el ERTE, pero en sí la causa que lo ha generado a nosotros no nos afecta. Hemos entrado a formar parte del número porque anunciar un ERTE de 16 personas en una plantilla de 1.000 no era un buen número para dar, pero si dices que hay 300 personas eso ya es más global y a prensa y a la hora de solicitarlo al Gobierno ayuda más", ha lamentado.

La plantilla ha asegurado que continuará con movilizaciones gane o no el juicio porque su protesta "va más allá del ERTE", lo que busca es "acabar con la precarización de los empleos de la refinería" que comenzó a raíz de que la empresa "está buscando un nuevo modelo energético", en el que según critican "las personas no importan". "Las compañías colaboran con lo público para socializar las pérdidas y privatizar los beneficios", ha señalado Losa.