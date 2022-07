Los vertidos persisten en el Urumea: vuelven a aparecer electrodomésticos en el río en pleno centro de Donostia

A pesar de que un operativo especial de limpieza contratado por el Ayuntamiento de Donostia retirara el pasado marzo más de siete toneladas de residuos de todo tipo del río Urumea, que recorre el centro de la ciudad hasta desembocar en el mar, residuos como electrodomésticos, sofás o bicicletas estáticas han vuelto a aparecer en las aguas. Según denuncian asociaciones ecologistas “no se trata de nuevos residuos”, sino que son el resultado de que “el Ayuntamiento realizó una limpieza incompleta”.

La desembocadura del río Urumea en Donostia, convertida en "vertedero submarino"

Saber más

“En los trabajos de limpieza que realizaron, extrajeron 8 toneladas de basura, que no es poco, pero no fue un trabajo concienzudo. Se limitaron a limpiar la zona en la que había una mayor cantidad de residuos, pero no miraron otras zonas ni buscaron en lo más profundo del río. Y ahí estaban los residuos que ahora han aparecido a raíz de las mareas vivas”, explica a este periódico Juan Mari Beldarrain, portavoz de la asociación ecologista Eguzki.

Según detalla Beldarrain, el Ayuntamiento de Donostia accedió a limpiar el río tras las múltiples denuncias realizadas por la asociación y cuatro meses más tarde de que aparecieran los residuos. “No se trata de un hecho puntual, sino de algo que ocurre con frecuencia y que el Ayuntamiento debe asumir. Es el responsable de limpiar el río, como lo hacen otros ayuntamientos de la zona”, sostiene el ecologista, que indica que “son culpables los malhechores que depositan en el río los residuos en lugar de reciclarlos, pero también el Ayuntamiento que no se hace cargo de una situación que afecta de esta manera a la ciudad y al medioambiente”.

Desde el Ayuntamiento, la concejala de Ecología, Marisol Garmendia, critica que “es insostenible” que se contamine el río “de forma reiterada” y confirma que “los servicios de limpieza contratados por el Ayuntamiento ya están avisados” para realizar las labores correspondientes, según aclara “en los próximos días”. No obstante, desde la asociación Eguzki, no se sientes muy optimistas con respecto a esto último. “Las declaraciones se las lleva el viento, no creemos que se vayan a dar prisa en limpiar este tramo del río, porque la profundidad es mayor que la de la otra zona que limpiaron y las labores son más complicadas. Tendrán que trabajar cuando la marea esté baja para poder sacar todo lo que sigue ahí”, explica Beldarrain, quien calcula que puede haber hasta “más de una tonelada de residuos” aún en el río Urumea.

Una actividad “demasiado habitual”

Tanto desde el Ayuntamiento como desde las asociaciones ecologistas coinciden en que los residuos son arrojados por más de un individuo y que se trata de residuos domésticos. “No son residuos de una obra, son principalmente electrodomésticos. También hay sillones, tapas de urinarios y bicicletas. Se necesita más de una persona para sostenerlos y arrojarlos al río. Se toman un trabajo para hacerlo y se ha convertido en una actividad demasiado habitual”, critica el ecologista.

En el último operativo de limpieza realizado se necesitó a dos equipos de operarios, uno a cada lado de los puentes del río, con tres trabajadores en el agua y equipados con la indumentaria adecuada: traje de neopreno, botas de agua alta, guantes anticorte con manga y casco de seguridad. En la acera, otros dos operarios se ocupaban de las poleas para subir los residuos. Además de ellos, un trabajador cargaba los residuos en un vehículo para su traslado a San Marcos donde se procedía a su correcta clasificación y depósito en el vertedero. Todo ello se tuvo que realizar durante la bajamar para que las labores de limpieza fueran más sencillas. En total, los trabajos duraron ocho días y la media diaria de residuos retirados fue de 910 kilos, siendo el primer día el de mayor recogida, con 1.540 kilos, y el último día el de menor cantidad, con 400 kilos.