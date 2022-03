“Vamos a trabajar por unir al regionalismo, sin coaliciones con partidos estatales”

Estanislao Martín regresó a la secretaría general de Extremeños hace dos semanas para sustituir a Lorena Rodríguez, actual diputada en la Asamblea bajo el paraguas de Unidas por Extremadura, una coalición liderada por Podemos y de la que también forma parte IU.

Martín, abogado de profesión, ocupó hasta 2017 la responsabilidad que ahora asume y es, además, el artífice de la unión de los principales partidos regionalistas de la región. Regresa de nuevo con ese objetivo.

Vuelve a la primera línea política después de cinco años. ¿Hay algún motivo especial?

En verdad nunca me marché del todo porque ben 2017 asumí la presidencia del partido y he estado todo este tiempo junto a la diputada autonómica Lorena Rodríguez y junto al comité ejecutivo echando una mano en tareas de asesoramiento jurídico y poniendo mi experiencia a disposición de los de los compañeros concejales y alcaldes. He vuelto porque en esta legislatura por diversas circunstancias el partido de alguna forma se ralentizó y el que era secretario de Organización dimitió y se llevó con él a algunas personas de la Ejecutiva. Alrededor de esta personas se ha estado fraguando una candidatura alternativa contra la secretaría general sin opciones de diálogo. Entonces hay una serie de personas que me piden que me presente, entiendo que lo que debo hacer es efectivamente presentarme e intentar unir de nuevo las dos partes que se habían roto

¿Lo ve posible?

Hasta el Congreso yo creo que todavía había posibilidades, pero propuse al congreso que celebró Extremeños una lista de nombres para la comisión ejecutiva y dejé huecos que se le ofertaron a la otra candidatura para que entrasen una vez que se enfriasen las cosas y se lo pensaran.

¿Cuál es la situación del partido en cuanto a fuerza e implantación territorial?

Tenemos 66 concejalías repartidas en 37 localidades y hay tres localidades en la provincia de Badajoz con alcaldías y cinco en la provincia de Cáceres, algunas con mayoría absoluta. A nivel de concejales y alcaldes, Extremeños es la tercera formación política, aunque a mucha distancia, del PSOE y del PP pero después está extremeños. En el año 2015 llegamos al centenar se cocnejales y 14 alcaldías pero perdimos candidatos tras la coalición frustrada con Unidas por Extremadura a nivel municipal.

“No contemplamos una coalición con partidos estatales”

¿ Los planes de futuro por donde pasan: unir al regionalismo o abanderarlo en solitario?

Tenemos una serie prioridades. En primer lugar, intentar recuperar esas candidaturas que se nos fueron. La segunda pasa por contactar con todos los partidos regionalistas o incluso locales y provinciales para proponerlas una convención que se tendría que celebrar antes del verano para hablar exclusivamente de qué cosas nos unen y si es posible presentar una única plataforma regionalista a las elecciones autonómicas, municipales y generales. Dependiendo de lo que ocurra pensaríamos si nos presentamos en solitario, si nos unimos a otra fuerza en el caso de que no saliera esa gran plataforma o si contamos con alguna otra fuerza política que quiera apoyar a Extremeños. En principio no contemplamos una coalición electoral con ningún partido de ámbito estatal. Eso lo vamos a respetar y vamos a trabajar por esa unión del regionalismo, o con una fuerza de acompañamiento, exclusivamente regionalista.

¿Habría alguna línea roja para crear esta plataforma?

La primera es que no se puede negar el regionalismo eso significa entender Extremadura como una única provincia. Debemos lograr que desde el Gobierno autonómico haya un reequilibrio a nivel de servicios en todo el territorio. Igual que con la Universidad, se puede hacer con la Sanidad, con las direcciones generales… Somos un gran territorio, tenemos que compartirlo todo con todo y no dejar a nadie. Esta es la primera la primera cuestión ideológica de tipo regionalista y eso quiere decir renunciar a ir en contra de Badajoz o en contra de Cáceres. La otra línea roja sería encontrarnos con la extrema derecha porque, evidentemente, no se contempla en ningún caso llegar a acuerdos con alguien de esa idelología.

¿Cree que el regionalismo goza ahora de mejor salud o de un impulso por lo que hemos visto en Castilla y León y lo en su día pasó con Teruel Existe?

Vamos a ver, que tengamos una buena una buena posición del regionalismo no es porque en Castilla y León hayan aparecido plataformas con un cierto éxito en las últimas elecciones autonómicas. Si lo tenemos es porque va avanzando el tiempo de desde que se comenzó a construir el Estado de las Autonomías y los extremeños, sobre todo los jóvenes extremeños, siguen teniendo que emigrar, y eso les hace tener una mayor conciencia regional de defensa de lo nuestro. Luego también es verdad que los extremeños somos muy de ver qué pasa en otros sitios pero estos nuevos movimientos de tipo provincial no nos da mucha alegría, aunque está logrando que la gente de esos territorios miren para ellos como la única posibilidad de defender sus intereses.

Por lo tanto, ¿excluirá a algunas formaciones que están surgiendo de esos contactos?

La intención no es excluir a nadie, a lo mejor ellos quieren autoexcluirse. En cualquier caso yo no conozco todavía quiénes liderarían esas plataformas en el caso de presentarse. Pero si es como hemos visto en otros territorios, que quienes están ocupando esa marca son gente que había estado, por ejemplo, en Ciudadanos como en el caso de Castilla y León… Es decir, si de lo que se trata es simplemente tener unas siglas para meterse allí, no vamos a aceptar que esa marca sea el paraguas de todos. De todas maneras, en Extremadura no se puede hablar de España vaciada. Nosotros hemos estado siempre igual: olvidados, diempre esquilmados, nadie se ha preocupado. Seguimos aislados sin tren, aislados de otras provincias limítrofes, aislados de Portugal y es fundamental recuperar el centro el centro peninsular porque esa es nuestra fortaleza, además de nuestro sector primario.

Relación de Unidas por Extremadura

Entonces se puede deducir que la coalición de Unidas por Extremadura ha comenzado su cuenta atrás

Bueno, depende. No se ha dicho todavía nada al respecto. Tendrá que pronunciarse el comité ejecutivo y tendremos una reunión con los representantes de los partidos que conforman esa coalición. Pero es evidente que si sale adelante una plataforma de regionalistas, que es lo que queremos, no sería posible volver a unirnos con Podemos e IU.

Es que usted dice que no contempla coaliciones con partidos de ámbito estatal

Exacto, no se contempla . La hoja es: primero unirnos nosotros, después unir al regionalismo y después ya veremos. Sería el final del todo, cuando hubiéramos puesto toda la carne en el asador y no hubiéramos conseguido esa gran plataforma, cuando Extremeños decidiría de qué forma vamos a las elecciones y ahí no se descarta nada. En cualquier caso a nosotros no nos da miedo pactar con nadie: lo hemos hecho con IU, con el PSOE, con el PP a nivel municipal. Extremeños siempre ha estado en el mismo lugar.

¿Se han cumplido los objetivos con los que se formó esa coalición?

Todo lo que se dijo se está cumpliendo. Otra cosa es que Extremeños no negoció porque el partido se quedó con un porcentaje muy escaso, con muy poca fuerza. Tenga en cuenta que en esa negociación ni siquiera se contempló un trabajador de Extremeños dentro del acuerdo para apoyar a la diputada. Es verdad que tenemos la participación que se pactó pero después se ha sido muy poco generoso, no tanto al trato que se le está dando a nuestra Lorena Rodríguez, que es bueno, pero no al partido. Sé que esto no les está sentando bien a los representantes de Unidas por Extremadura pero nosotros engañaríamos si dijéramos otra cosa.