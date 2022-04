La oposición carga contra el PP por mantener la Xunta descabezada mientras Feijóo no consigue armar su sucesión

Hace prácticamente dos meses que Alberto Núñez Feijóo se involucró a fondo en el golpe interno que acabó con Pablo Casado como líder del PP. El todavía presidente de la Xunta de Galicia se alió con Díaz Ayuso y, ya distanciado de esta, ha acabado como líder del partido a nivel estatal. Mientras, el Gobierno gallego ha quedado en muy segundo plano. Sus agendas se han vaciado, los viajes a Madrid se multiplicaron, pero el su sucesión no está clara. Ahora dice que a mediados de mayo “todo el mundo estará en sus puestos”. La oposición gallega lo acusa de mantener su gabinete descabezado en vez de adoptar “medidas eficaces y efectivas” ante la crisis derivada de la guerra en Ucrania.

“Feijóo tiene como prioridad tapar la corrupción de su partido y justificar los pactos con la extrema derecha”, señaló este lunes la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. Solo había pasado un día desde que Feijóo, en una entrevista concedida al diario ABC, había asegurado no tener ningún inconveniente en hablar con Vox. Lo que aún no ha confirmado es su asistencia a la toma de posesión de Alfonso Sánchez Mañueco, el primer presidente que incluirá a los ultras en su gobierno y que pertenece al PP. No ha decidido si le conviene o no fotografiarse con Santiago Abascal.

El caso es que, mientras tanto, la Xunta de Galicia se encuentra en lo que su propio presidente, Alfonso Rueda, ha definido como “situación de interinidad”. Las tensiones y los desacuerdos en el seno del PP gallego sobre cómo se pilotará la sustitución de Feijóo son cada día más públicos y notorios. “El Gobierno del PP está paralizado por las peleas internas de poder de las baronías para determinar quien se queda con la silla vacante”, consideró Pontón. Parálisis fue también la palabra escogida por el socialista Luis Álvarez para describir el estado de cosas en la política gallega.

“Urge absolutamente que Feijóo acelere su relevo al frente de la Xunta”, dijo el portavoz del PSdeG en la Cámara gallega, “porque no podemos tener un gobierno paralizado como consecuencia de los problemas internos de un partido político”. Los analistas coinciden en señalar a Alfonso Rueda como próximo presidente de la Xunta de Galicia. Los principales dirigentes del PP gallego han mostrado su conformidad. Pero las desavenencias comienzan con la vista puesta en las próximas elecciones, para las que falta más de la mitad de la legislatura. El presidente provincial de A Coruña, Diego Calvo, o el de Ourense, Manuel Baltar, han expresado su preferencia por organizar un congreso en el que elegir al líder del partido. Por estatutos, este sería el próximo candidato a la presidencia del Gobierno gallego.

Feijóo no está por la labor. La semana pasada abrió la puerta a una designación a dedo, a través del Comité Ejecutivo de los populares. Ante el revuelo interno, ahora se ya admite la posibilidad de un cónclave. Eso sí, con candidatura única, como el que lo encumbró a él en Sevilla tras la defenestración de Casado.