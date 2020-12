Galicia limita a seis adultos de dos "unidades familiares" las celebraciones de Nochebuena y Fin de Año

La Xunta de Galicia ha decidido modificar las recomendaciones del Ministerio de Sanidad para la Navidad en época de coronavirus y reducido a seis adultos pertenecientes a “dos unidades familiares”, sin contar menores de diez años, el aforo máximo de las celebraciones en los domicilios particulares. Según el conselleiro del ramo, se trata de “las medidas más restrictivas” de entre todas las comunidades autónomas. Galicia permanecerá además cerrada del 23 de diciembre al 6 de enero.

Esta última decisión fue adoptada por todos los ejecutivos autonómicos en el consejo interterritorial de salud, que se reunirá de nuevo esta tarde para recabar las adaptaciones del plan general del Gobierno central. En el caso gallego, y después de los múltiples cambios públicos de parecer del presidente Alberto Núñez Feijóo, implica rebajar de diez a seis el máximo de comensales en las celebraciones navideñas. A no ser que se trate de una misma familia conviviente, en cuyo caso no opera ninguna limitación. También se podrá incorporar una tercera persona, "opción pensada para personas que viven solas, sobre todo mayores", lo que ampliaría a tres las "unidades familiares permitidas".

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, presentó este miércoles el plan, cuyas líneas principales ya habían sido adelantadas por Feijóo a lo largo de las últimas semanas y ayer refrendó el comité clínico que asesora a su gabinete. "Estas son las últimas navidades sin vacuna. Les pido que no nos relajemos, que celebremos las cosas de otra manera igual que llevamos todo 2020 viviendo de otra manera", afirmó García Comesaña. Para reforzar esa idea desgranó lo que llamó "decálogo de recomendaciones" de la Xunta y que comienza por la "preferencia" de realizar comidas al aire libre o, si no es posible, con las ventanas abiertas.

Mantener 1,5 metros de distancia entre comensales, usar una "mesa grande" o que los cubiertos los haya colocado una sola persona, no saludarse con contacto físico y no compartir comida ni bebida y que las "unidades familiares" sean estables a lo largo de todas las fiestas, son algunas otras de las prescripciones. "No nos hagamos trampas al solitario", insistió el conselleiro, "nuestra recomendación máxima es una única unidad familiar. Pero si son dos, que sean las mismas todas las Navidades. Es decir, que no sean dos unidades en Nochebuena y otras en Fin de Año". Lo que sí estará permitido es ir de un concello cerrado perimetralmente a otro si la razón es "reunión familiar, no ocio", según aclararon fuentes de la Consellería de Sanidade.

La Xunta de Galicia ha optado sin embargo por no cambiar las horas del toque de queda decretado por el ministerio. Será a las once de la noche excepto en Nochebuena y Fin de Año, cuando se extenderá hasta la una y media de la madrugada. Su responsable de Sanidade recordó la "obligatoriedad" de inscribirse en el registro de viajeros siempre que se entre a la comunidad por motivos laborales, sanitarios o de "visita a familiares", nunca por turismo.