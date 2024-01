EN REDES | El patrón mayor de Muxía, junto al conselleiro do Mar: “El 'Prestige' fue el mejor paro biológico de la historia”.

Si a la Xunta y al PP le molestan las comparaciones entre el vertido de pellets en las playas y la catástrofe del 'Prestige', queda claro que el conselleiro do Mar no acertó acercándose este martes a Muxía, la zona cero de aquella marea negra. La reunión con la cofradía -convocada a última hora y sin avisar al gobierno local, sólo a la portavoz popular- para “conocer la situación” y “apoyar a los trabajadores del mar” acabó teniendo una trascendencia que, seguramente, Alfonso Villares no esperaba. Ni quería.

Todo el mérito es del patrón mayor, Daniel Castro, que en un vídeo de poco más de dos minutos que se viralizó como la pólvora, no deja títere con cabeza, pese a los intentos -sin resultado- de Villares de apartarlo de los micros. En su discurso no falta ninguno de los argumentos hiperventilados de lo que se ha venido a calificar como cuñadismo, siempre, claro, pegado al argumentario del PP.

No sólo “el Prestige fue el mejor paro biológico de la historia” porque “los percebes llegaron al monte, se cogían en todos los lados”. Los ecologistas “del tres al cuarto”, que se dejen “de intentar ganar unas elecciones con unas bolitas”. “Puñeteros nadies que no viven en el mundo real”.

Acabamos de asistir ó nacemento dun clásico. O vídeo ten de todo.



-Ecologhistas de 3 al 4 (sic) que se metan na súa vida.

-E o ministro que foi firmar a amnistía que?

-O Prestige foi o mellor paro biolóxico da historia, o percebe chegaba ó monte.

-Etc...



PURO PP DE GALICIA!!! https://t.co/KRTf13HHNZ pic.twitter.com/brnerlxpTJ — Carlo Ponzi (@Carlo_Ponzi) 9 de enero de 2024

Pero tampoco falta la agenda estatal: “¿Qué ministros sois? ¿Aquel que fue a firmar la amnistía? Aquel bobo, aquel petardo...”. Y no faltó su punto conspiracionista: “Somos una sociedad torpe, adormilada e hipócrita, que llega un plantapinos como el que tenemos de presidente del Gobierno y nos dice 'hay que cubrir la cabeza', pues cubrimos la cabeza”. Él mismo acompañaba sus palabra con el gesto de taparse con su cazadora, entre un conselleiro y una portavoz municipal que ya no eran capaces de disimular su incomodidad.

Por supuesto, el vídeo no pasó desapercibido y provocó muchísimas reacciones entre los tuiteros.

Nunca lle preguntes a unha muller a súa idade nin ó Patrón Maior de Muxía que facía en 2002-2003. https://t.co/VltfgQQu4s — influencerdealdea (@CrisMiAlvarez) 9 de enero de 2024

Despois de mencionar a amnistía, Daniel Castro, patrón maior de Muxía (desculpen a rima), di: "O Prestige foi o mellor paro biolóxico da historia, o percebe chegaba ao monte".

(Eu imaxinándome camiñando entre eucaliptos recollendo percebes e meténdoos nunha cesta de mimbre). — Diego Giráldez (@diegogiraldez) 9 de enero de 2024

O patrón maior de Muxía regalounos hoxe unha peza oratoria que iguala ou supera a célebre laudatio de don José Blanco Pazos, alcalde que foi de Negreira, a don Manuel Fraga Iribarne. — O’Cascarelo 🦐 (@Cascarelo) 9 de enero de 2024

- Es de Muxía?

- Non.

- E logo este patrón maior? pic.twitter.com/Bo3YCJ9sQH — A Malvada - 2024 edition 🇵🇸 (@MariaArtze) 10 de enero de 2024

A guest star vai ser o patrón maior de Muxía. https://t.co/rTk06cwvtn — Javi CS (@JaviCalvinhoSou) 9 de enero de 2024