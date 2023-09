La Xunta autoriza la caza “sin límite” de jabalís en 248 ayuntamientos de Galicia hasta finales de febrero

La Xunta declarará la emergencia cinegética, efectiva a partir de este sábado, para poder cazar “sin límite” jabalís en un total de 248 municipios, un 80% de los ayuntamientos y de la superficie de la comunidad gallega. Esta decisión provisional estará en activo hasta el 25 de febrero de 2024, fin de la temporada de caza. La medida se pone en marcha sin que el Gobierno gallego tenga conocimiento exacto del número de jabalíes que existen en la Comunidad Autónoma y atendiendo a las quejas de ganaderos y agricultores.

Los ayuntamientos con caza sin límite de jabalíes se agrupan en 37 comarcas: 12 en la provincia de A Coruña (75 municipios), 11 en Ourense (87 municipios), 9 en Lugo (54 municipios) y cinco en Pontevedra (32 municipios).

Este instrumento excepcional se puede tomar ante el peligro para la ganadería y agricultura, además de por el riesgo de provocar accidentes de tráfico, complementario a la caza regulada para hacer acciones de control por daños. Podrán capturarse o abatirse ejemplares de ambos sexos --prioritariamente hembras adultas y subadultas de cualquier edad-- y se amplían los periodos de caza.

La decisión ha sido comunicada en rueda de prensa por la directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, quien ha explicado que es la tercera vez que se declara esta emergencia cinegética en Galicia --las anteriores fueron en 2019 y 2021--. La medida se pone en marcha., explica el Gobierno gallego, tras haber recibido un total de 4.048 avisos por daños durante la temporada entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de julio de 2023-. En ese periodo se capturaron 19.000 ejemplares, cifra que va al alza.

Una de las cuestiones que ha pesado en esta decisión es también el censo porcino doméstico existente en estas comarcas ante la alerta por la posibilidad de llegada a España de la peste porcina africana, además de tenerse en cuenta la superficie afectada y el riesgo de accidentes de tráfico. Apunta que esta época es especialmente sensible por la recogida de maíz. Preguntada sobre el censo existente de jabalíes en Galicia, Do Campo ha explicado que no se cuenta con ese dato y que le corresponde al Gobierno central realizarlo. Esas contabilidades de animales se realizan con los números que se envían desde los territorios. Galicia carece de esa información.

Tecnología al servicio del cazador

Podrá recurrirse a batidas, así como modalidades de aguarda o espera. También se autoriza el uso de medios auxiliares --como visores ópticos, detectores electrónicos de paso o presencia de animales y cebaderos de grano o frutos colocados en los cultivos dañados-- para facilitar el control.

Adicionalmente, se podrá realizar capturas de ejemplares vivos en terrenos no cinegéticos mediante capturadores, e incluso, en caso de no dar resultado, se podrá actuar con la modalidad de aguarda o espera diurna o nocturna, con informe preceptivo de jefatura territorial. Las jornadas de caza en la temporada 2023-24 serán 134, lo que supone un 45,6% más que en las que había en 2017-18.